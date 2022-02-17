«كي جي ال لوجستيك»: تسوية ملزمة مع ميناء دمياط لجميع المنازعات القائمة

مال وأعمال

قالت شركة «كي جي ال لوجستيك» إنه الحاقاً لافصاحات الشركة السابقة بتاريخ 19/10/2015 و12/1/2017 و16/1/2018 و12/5/2019 و6/10/2019 و18/2/2020 و8/10/2020 و10/12/2020 و2/6/2021 و13/6/2021 و11/7/2021.

أوضحت «كي جي ال لوجستيك» في إفصاحها على موقع البورصة بأن الشركة الزميلة «شركة كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل» أخطرتها أنها وشركتها الزميلة «شركة دمياط الدولية للموانئ» وبعض الأطراف المشاركة في مشروع ميناء دمياط من مقاولين وموردين، تمكنا من التوصل إلى اتفاق مُلزم مع هيئة ميناء دمياط لتسوية جميع المنازعات التحكيمية الدولية والدعاوى القضائية والإجراءات القانونية داخل مصر وخارجها المرتبطة بمشروع إنشاء وتشغيل محطة حاويات جديدة بميناء دمياط تسوية شاملة.

وأضافت «كي جي ال لوجستيك» أن الاتفاق الملزم أسفر عن التزام هيئة ميناء دمياط بأن تسدد إلى شركة دمياط الدولية للموانئ وبعض الأطراف الأخرى المُشاركة في المشروع إجمالي مبلغ وقدره 160 مليون دولار، يخص «شركة دمياط للموانئ» منه مبلغ وقدره 40 مليون دولار، بالإضافة إلى التزام هيئة ميناء دمياط بأن تسدد للشركة الزميلة «شركة كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل» مبلغاً وقدره 100 مليون دولار، وذلك مقابل عدول جميع الأطراف سالفي البيان عن جميع الإجراءات والأحكام التحكيمية المُتخذة من قبل بعضهم البعض والتنازل عنها حال تم السداد.

وأكدت «كي جي ال لوجستيك» أنه من المتوقع أن تحقق الشركة ربح في حدود 5 ملايين دينار تقريبا قابلة للزيادة أو النقصان على ضوء ما سوف تُسفر عنه التسويات المالية المرتبطة بالمشروع والأطراف الأخرى ذوي العلاقة.

