مال وأعمال

استمر البنك الأهلي الكويتي - مصر في تبني أهداف الشمول المالي خلال العام الجديد بطرح عروض ومنتجات لتلبية احتياجات شتى القطاعات وأهمها الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سيواصل البنك التعاون عن كثب مع البنك المركزي المصري لنشر الوعي حول الثقافة المالية في أوساط الفئات غير المتعاملة مع البنوك وإزالة الحواجز التي تمنع هذه الفئات من الانضمام إلى القطاع المالي. وتماشياً مع توجه البنك المركزي المصري، فإن عروض البنك القوية المقدمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ستلعب دوراً حاسماً في تمكين هذا القطاع ذو التأثير الكبير من النمو ودفع عجلة الازدهار الاقتصادي.

