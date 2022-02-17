«كافكو» نظَّمت دورة تأسيسية في تزويد الطائرات بالوقود

مال وأعمال

نظمت شركة كافكو دورة تأسيسية في عمليات تزويد الطائرات بالوقود لعدد 14 فردا من منتسبي الحرس الوطن وذلك ضمن التعاون المشترك بين الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو» والرئاسة العامة للحرس الوطني. وفي ختام الدورة وزعت شهادات الاجتياز على المتدربين بحضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام مشعل التنيب ومدير دائرة العمليات والصيانة والخدمات الفنية عبدالعزيز المشيلح ومراقب أول تدريب العمليات حمد السالم ومساعد مراقب تدريب العمليات حسين دشتي. وتقدم المدير العام للشركة مشعل التنيب بالشكر لممثل رئاسة الحرس الوطني الرائد سعد الهاجري لحرصهم على رفع كفاءة منتسبيها واستجابتهم الدائمة لدعم أجهزة الدولة.

