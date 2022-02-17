«Ooredoo» تدعم مشاريع «النجاة الخيرية الإنسانية»

مال وأعمال

تقف شركة Ooredoo للاتصالات، في طليعة الشركات الداعمة لقضايا الشعوب الإنسانية وذلك من خلال إطلاق ورعاية مبادرات إنسانية شملت كثيراً من الأنشطة التعليمية والاجتماعية، والخيرية والتنموية في دولة الكويت وخارجها، من شأنها أن تعلي من قيمة الإنسان وتحفظ له كرامته.

وعلى خارطة المبادرات المجتمعية، لعبت الشراكة الاستراتيجية بين Ooredoo الكويت وجمعية النجاة الخيرية منذ سنوات عدة وحتى اليوم دوراً كبيراً في رفع مستوى مساهمة الشركة في مختلف المبادرات. حيث تبرعت Ooredoo بمبلغ 146 ألف دينار لجمعية النجاة الخيرية خلال عام 2021 دعماً منها للمشاريع التي تعمل في محاور المساعدات الإنسانية والإغاثية، الرعاية الصحية ومكافحة المرض، نشر التعليم والمعرفة، ابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.

ومن المشاريع الرائدة التي تمت بالتعاون مع جمعية النجاة الخيرية داخل الكويت، مشروع «أبشروا بالخير» والخاص بسداد الإيجارات عن الأسر المتعففة التي تعيش داخل الكويت من شتى الجنسيات والجاليات. وهدف هذا المشروع الإنساني إلى تعزيز فضيلة التكافل الاجتماعي ودعم الحياة الكريمة للأسر المتعففة التي لا تستطيع سداد الإيجارات الشهرية، هذا ويحظى المشروع بتفاعل ودعم كبير من شتى شرائح المجتمع.

كما اطلقت جمعية النجاة الخيرية بالتعاون مع Ooredooمشروع «7سنابل تعيد لهم نور الحياة»، وهو عبارة عن باقة خيرية لفحص وعلاج مرضى العيون بالقرى النائية والبعيدة، حيث يعيش آلاف المرضى سنوات طويلة في ظلام دامس بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف العمليات الجراحية. حيث تم إنشاء مخيمات طبية لاجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتوزيع الأدوية وغيرها من الفعاليات الطبية الأخرى التي تقام على هامش المخيمات الطبية.

وحرصاً من الطرفين على تلبية نداءات الاستغاثة الإنسانية التي ترد من الجمهورية اليمنية الشقيقة، قامت جمعية النجاة الخيرية بدعم من شركة Ooredoo الكويت بإطلاق حملة إغاثية عاجلة لدعم المتضررين واللاجئين في البلاد. وضمت الحملة توفير أهم الاحتياجات الأساسية لآلاف المستفيدين مثل الماء والغذاء والدواء والكساء والخيام وغيرها من المتطلبات الضرورية الأخرى والتي ساهمت في تحسين واقع حياتهم.

وقال مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى شركة Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب: «قامت Ooredoo بدعم « قرية النجاة الإنسانية» بالنيجر والتي تعد علامة إنسانية بارزة تضاف لرصيد الكويت الإنساني العالمي حيث تضم القرية عدد 50 منزلاً ومدرسة تعليمية ومسجداً وبئراً ارتوازياً للمياه العذبة ومزرعة وقفية. علماً بأن مثل هذه المشاريع الرائدة تسهم في تحقيق وحفظ كرامة الإنسان».

وأضاف الأيوب قائلاً: «أن Ooredoo تفتخر وتعتز بدعمها وشراكتها الرائدة مع جمعية النجاة الخيرية والتي من خلالها تدعم مستقبل أكثر شمولية واستدامة للشعوب المستفيدة حول العالم، مبيناً أن دولة الكويت عرفت منذ القدم بعطاءاتها الإنسانية اللامحدودة والتي سطرها التاريخ في صفحات من نور، مؤكداً أن شركة Ooredoo تدعم المشاريع الإنسانية التي من شانها أن تعلي من قيمة الإنسان وتحفظ له كرامته».

وأكد رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بجمعية النجاة الخيرية، عمر الثويني، أن الجمعية حققت بدعم Ooredooمشروع بناء بيوت الفقراء في 7 دول وهي: تشاد والنيجر وبنجلاديش وسيلان واليمن والفلبين واندونسيا، ويهدف المشروع إلى توفير المسكن الكريم للإنسان والذي يحفظ له كرامته ويوفر له مقومات العيش الكريم.

وقال الثويني: «بفضل الله جل وعلا ثم بدعم شريكنا الاستراتيجي شركة Ooredoo، حققنا خلال العام الماضي 2021 كثيراً من الإنجازات المميزة في شتى القطاعات منها الإغاثية والتعليمية والطبية والإنشائية والتنموية، ويقدر الدعم بقيمة 146 ألف دينار كويتي لمشاريع متنوعة داخل الكويت وخارجها. وكان لتلك المشاريع اثر مباشر في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الدور الرائد للمسؤولية الاجتماعية الذي تقوم به Ooredoo».

وأوضح الثويني أن علاج مرض العمى يعد أحد أهم أولويات جمعية النجاة الخيرية ومن خلال دعم شركة Ooredooقامت الجمعية بتنفيذ حملة «إبصار» تزامناً مع اليوم العالمي للإبصار في الثاني من شهر أكتوبر من كل عام، وذلك لعلاج مرضى العمى. وتعد حملة «إبصار» واحدة من أهم الحملات الإنسانية التي تطلقها النجاة الخيرية إذ أنها تهتم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجال الطبي وعلاج المرضى.

كما تم تنفيذ كثير من المشاريع الإنسانية الأخرى مثل كفالة الأيتام ومشروع لحوم الأضاحي ومشروع تركيب الأطراف الصناعية لعلاج اللاجئين السوريين المصابين جراء الأحداث السورية. وكذلك حملة «أنا أدعم الأقصى» الخاصة بدعم الأقصى الشريف وحملة كفالة أيتام فلسطين.

وختاماً، تقدم الثويني بالشكر الجزيل لشركة Ooredoo الكويت مؤكداً أن هذا الدعم الكبير أسهم في رفع راية الكويت عالية في كثير من المحافل الدولية.

