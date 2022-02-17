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مال وأعمال

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البنك الدولي: 1000 % ارتفاعاً في الرواتب بالكويت


أكد البنك الدولي أن الكويت قوية مالياً وتمتلك أصولاً مالية واستثمارية كافية لحماية عملتها الوطنية، موضحاً أن أسعار النفط خلال الـ 5 سنوات الماضية شابها الكثير من التقلبات نتيجة العرض والطلب والأحداث العالمية. وأشار المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبو سلمان في رده على سؤال لـ «النهار»، خلال فعاليات ندوة افتراضية أقامها البنك، أمس، إلى أن السعر العادل المقدر من البنك الدولي للنفط بحدود 70 دولاراً للبرميل، مستدركاً أنه لا يوجد من يحدد سعراً عادلاً للنفط، وان الرواتب بالكويت ارتفعت 1000 % خلال 15 عاماً.


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