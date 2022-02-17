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«الخليج للتأمين» راعٍ لبطولة البادل لـ«الهندسة والبترول»


أعلنت مجموعة الخليج للتأمين – الكويت (gig-Kuwait)، عن رعايتها لبطولة رياضة البادل الأولى والتي نظمتها جمعية الهندسة والبترول (SEP) في جامعة الكويت ولاقت رواجاً كبيراً بين أوساط الرياضيين والشباب.
حيث أقيمت البطولة في يومي الأحد والإثنين الماضيين في ملاعب حلبة سرب بمشاركة 32 فريقاً من فئة الشباب، و16 فريقاً من فئة البنات بإجمالي 96 لاعبا على مدار يومين، انتهت بتتويج الفريق الفائز والوصيف من كل فئة بجوائز نقدية وعينية نظير المشاركة والفوز في هذه البطولة.
وأكد مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة سلمان النجادي ان ذلك يأتي من باب المسؤولية الاجتماعية ودعم الشباب، وتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة البدنية، وكذلك لملء وقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع.
وفي الختام، توجه النجادي بالشكر الجزيل لجمعية الهندسة والبترول ولجميع المنظمين والمشاركين على حسن تنظيم هذه البطولة وإتاحة الفرصة للطلبة بالمشاركة بهذه الفعاليات الهادفة للجميع مؤكداً مضي المجموعة قدماً في دعم ورعاية الأنشطة والبطولات الرياضية في دولة الكويت للارتقاء بالرياضة الكويتية في جميع مجالاتها والحرص على الدوام في دعم الأنشطة الشبابية في قطاع التعليم والرياضة.


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