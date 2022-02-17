«جابر الأحمد الثقافي» دشَّن جدول فعاليات موسم ربيع الكويت 2022

الخميس Al wanees

كشف مركز جابر الثقافي عن جدول فعاليات موسم ربيع الكويت 2022 خلال مؤتمر صحافي اقيم في القاعة المستديرة بمبنى الموسيقى.

في البداية توجهت دانه مدوه مدير ادار التسويق في مركز جابر الثقافي بالشكر للحضور وقالت اليوم نحن بصدد موسم جديد وهو «موسم ربيع الكويت 2022» ولكن نحتاج لانعاش للذاكرة على مدار خمس سنوات من خلال فيديو قصير نستعرضه للحضور. وتحدث وليد العوضي الرئيس التنفيذي لمركز جابر الثقافي: «نحمد الله على عودة الحياة الى طبيعتها، كان للاعلام دور كبير منذ الانطلاقة في عام 2006 الى هذه اللحظة. هذا الاعلام اعطانا الدعم للاستمرار». هذا المركز مقسم الى جزئين الديوان الاميري مالك هذه الصروح والادارة التشغيلية التابعة لشركة جروب 7 والتوافق بين الديوان الاميري والادارة على مدار هذه السنوات صدر العديد من الاعمال الابداعية ولكن هذا التشغيل وراءه الكثير من الاشخاص الداعمين. اما الديوان الاميري بما انه مالك هذه الصروح قسمها لثلاث اقسام. مركز جابر الاحمد الثقافي ومركز عبدالله السالم الثقافي ومتحف قصر السلام.

واضاف قائلا: «قست جائحة الكورونا على العالم وقست على الثقافة والفنون بشكل خاص حاربناها ورجعنا من جديد لعملنا. واليوم الانطلاقة جديدة والاسم والروح ايضا».

اليوم اطلقنا اسم ربيع الكويت 2022 وبعدها موسم اخر صيف الكويت 2022 وخريف الكويت 2022 وشتاء الكويت 2022 هذا المسمى الجديد المتوافق مع كل المواسم تحت هذا الموسم.

ينطلق موسم ربيع الكويت يوم السبت الموافق 19 فبراير في احتفالية كبيرة بعنوان «دار الجمايل» هذه الاحتفالية الاولى ستكون في ساحة العلم وبين المراكز.

وقال م. ابراهيم العبد الرزاق المدير التشغيلي لمركز جابر الاحمد الثقافي: «توقفنا لمدة عامين بسبب «كورونا» ونعلن اليوم اننا عائدون بفعاليات متنوعة نركز فيها على السينما والمسرح والموسيقى بانواعها الكلاسيكية والشعبية وايضا الثقافة. اليوم نستعرض موسم ربيع الكويت في فبراير ومارس. ركزنا على مسارحنا الخارجية ومنها: استعراض دار الجمايل بمشاركة 9 فرق شعبية كويتية ومشاركة 300 شخص من الساعة 3:30 الى 5: 30 ندعو الجمهور للمشاركة والاحتفال في الاعياد الوطنية. وايضا فرقة تلفزيون الكويت تعودنا مشاركتهم في الاحتفالات والاحتفال مجاني للجمهور».

اعلنا ايضا في الانستغرام عن فعاليات هلا فبراير بمشاركة نخبة من الفنانين بمشاركة 8 فنانين وقريبا سنعلن عن بيع التذاكر. الفعاليات ستكون من يوم 25- 28 فبراير. اما الفعالية المنتظرة التي ستقام بمشاركة فرقة مركز جابر الاحمد الثقافي التي لها اعمال شهيرة مثل: الثمانينات والبحار تمارس بروفات منذ 10 ايام. واطلقنا عليها «شريط منوعات كويتية» على مدى ليليتي احتفال بالاعياد الوطنية يومي 3 و4 مارس. وتقدم فرقة مركز جابر الموسيقية بمصاحبة عدد من المغنين الكويتيين مجموعة من الاغاني الكويتية الشاعرية والوطنية المحبوبة. ويتفاعل الجمهور مع الحفل باختباره الاغاني المقدمة للحفل عبر استبيان تفاعلي اثناء الحفل.

تحيي فرقة المركز في حفلها الثاني مع الفنانة ريهام عبد الحكيم سلسلة كلثوميات مجددا. التي لاقت شعبية كبيرة من جمهور المركز منذ اطلاقها عام 2016 يومي30 و31 مارس

وايضا للمسرح دور كبير سنقدم مسرحية «اي ميديا». يعد المخرج والمؤلف المسرحي العالمي الشهير سليمان البسام من اهم صناع المسرح المعاصر في المنطقة العربية. العرض الاول لهذه المسرحية الحائزة على جوائز كان مدرجا ضمن انشطة مارس 2020 وقد الغي بسبب جائحة كورونا وستقدم المسرحية باللغتين العربية والانكليزية تشمل 3 عروض من 24- 26 مارس.

و«ليلة فيفالدي» منذ موسمه الاول اهتم المركز بتقديم الموسيقى الكلاسيكية الغربية لاتاحة فرصة الاستمتاع بهذا الفن الراقي في الكويت.. وتعود فرقة الاحمدي الموسيقية الى مركز جابر الثقافي لتقديم اولى حفلاتها الموسيقية الكلاسيكية لهذا الموسم. تاريخ 17 و18 مارس.

وحديث الاثنين لقاء اسبوعي مفتوح يستضيف فيه المركز ضيفا جديدا كل اثنين ليدور الحديث عن قضايا متعلقة بالادب والفنون والموسيقى والثقافة وغيرها. تاريخ 7 و21 مارس.

وايضا موسيقى الاثنين ستقام في القاعة المستديرة تقدم فيها الوان موسيقية متنوعة وتبث الامسية عبر قنوات المركز يوم 14 و28 مارس. سنقوم بالتركيز على السينما المركز يحتوي على قاعة بمساحة 400 شخص وايضا المسرح الخارجي، سنقدم فعاليتين وكلها مجانية للجمهور منها سينما خارجية نقدم فيها افلاماً عالمية للكبار والاطفال في العطلات الاسبوعية الخميس والجمعة.

وايضا نستضيف نقاداً سينمائيين لعرض فيلم ومناقشته مع الجمهور. وهناك فعاليات للاطفال بقيادة د. عبد الله خلف بعنوان «دو ري مي» بسعر رمزي تقام يوم السبت. وايضا المواهب الكويتية فرصة للمشاركة.

على هامش المؤتمر تم افتتاح ساحة خارجية للجمهور وسيعقد فيها جلسات غنائية: الحفلة الاولى سلطان مفتاح وخالد الملا والثانية علي عبدالله وحمد القطان والثالثة جمال الدريعي وفطومة.

اما عن مشاركة الفنانين الكويتيين: عبد القادر الهدهود وبدر نوري ولاء الصراف وغنيمة العنزي وفرقة مركز جابر الموسيقية بقيادة المايسترو احمد العود.

