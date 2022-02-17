الفنان جاسم عباس في ذمة الله

الخميس Al wanees

توفي الفنان جاسم عباس مساء يوم الثلاثاء 15 فبراير عن عمر يناهز 52 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى العناية المركزة. في جعبة الفنان الراحل العديد من الأعمال الفنية التي قدمها للمسرح والتلفزيون والموجهة للطفل، وكان من أهم الاعمال المسرحية «الحبوبة، السمكة والصياد، سندريلا، فيدو وديو»، أما في التلفزيون فمن أبرز أعماله «جلثم وميثة، سمسمية وسمسوم، عوطف، نادر». الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل كان مشاركته في الجزء الثاني مسلسل «محمد علي رود» والذي من المقرر عرضه خلال رمضان 2022 أسرة جريدة «النهار» تتقدم بأحر التعازي والمواساة من أسرة الراحل داعية المولى الكريم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.