الفنان التونسي ظافر العابدين لـ«النهار»: «غدوة» فيلم إنساني.. ولا أحب الحديث في السياسة

الخميس Al wanees

«غدوة».. التجربة الإخراجية الأولى للفنان التونسي، ظافر العابدين، والتي حظيت بإشادة الجمهور المصري، بعض عرضه ضمن أعمال الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بعد رفض إدارة مهرجان «قرطاج» التونسي عرض الفيلم ضمن فعالياته.

«النهار» التقت «ظافر»، للحديث معه حول «غدوة»، الذي يعتبر تجربته الإخراجية الأولى، وكواليس ما حدث في «قرطاج»، ورد فعله على إشادة الجمهور المصري بالفيلم بعد عرضه، كما امتد الحديث معه إلى كواليس «غدوة»، ومشاركته الفنان المصري أحمد السقا بطولة فيلم «العنكبوت».. وكان الحوار التالي:

? بداية.. ما أسباب رفض إدارة مهرجان «قرطاج» عرض فيلم «غدوة» ضمن فعالياته؟

? أولًا.. ليّ الشرف أن يعرض الفيلم في بلدي تونس، ولهذا قدمت «غدوة» لمهرجان قرطان، غير أن لجنة التحكيم لم توافق عليه، وهو ما دفعني بعد ذلك لتقديمه إلى إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، لاسيما وأنه من أهم المهرجانات السينمائية في العالم العربي، والحمد لله ردود أفعال الجمهور داخل صالة العرض في مصر أبهرتني جدًا.

? هل كنت تتوقع أن يحقق «غدوة» النجاح الذي حققه في «القاهرة السينمائي»؟

? حقيقة.. كنت متحمساً لاستقبال ردود فعل الجمهور، ولم يسيطر عليّ أي نوع من أنواع الخوف من ردود الفعل، بل العكس صحيح كنت متفائلاً جداً.

? «غدوة» باكورة أعمالك مخرجاً، حدثنا عن الصعوبات التي واجهتك في تجربتك الإخراجية الأولى؟

? أولًا - أريد أن أشير إلى أني أمتلك أفكاراً كثيرة عن الإخراج، لأنني عملت كمساعد مخرج وعمري 22 عامًا وكنت أحرص على المتابعة من وراء الكاميرات لمدة عام ونصف العام، وخضت تجربة الإخراج عندما شعرت بأني مستعد لأن أخطو هذه الخطوة.

ثانياً - رغم صعوبة الخطوة كمخرج وممثل في وقت واحد، لكني استمتعت بكل خطوة قدمتها في فيلم «غدوة»، بالإضافة أن تشوقي كان كبيرًا عندما بدأت التصوير، كنت أفكر واستمتع وأجاهد من أجل إخراج عمل مميز، وبالطيع كانت هناك الكثير من الضغوطات لكي ننتهي من العمل بشكل سريع وجميل يشيد به الجمهور والنقاد، وبالنسبة لتجربة الإخراج بجانب التمثيل فهي مسؤولية كبيرة، فدائما كنت أحاول التركيز والعطاء في الطريقين، سواء في الإخراج أو تمثيل.

? هل يمكن القول أن «غدوة» في لم سياسي في ظل الأحداث السياسية التي تغلب عليه؟

? «غدوة» لا يجب تصنيفه كـ«فيلم سياسي» على الإطلاق، وبشكل شخصي لا أحب الحديث في السياسة، والفيلم عمل اجتماعي، يتحدث عن علاقة أب وابنه، ويناقش الظروف الاجتماعية والسياسية التي يمران بها، وكان لا بد وأن أتطرق لذلك، ولهذا أقول أن «غدوة» فيلم إنساني اجتماعي في المرتبة الأولى .

? ماذا عن كواليس تصوير الفيلم؟

? معظم لحظات التصوير كانت سعيدة بالنسبة لي، لكن في المقابل كان هناك دور كبير عليَ لأني مخرج العمل، لأنني عندما أكون ممثل فقط أتحمل مسؤولية نفسي، في حين أن المخرج عليه جمع الشخصيات والتفكير في كل تفصيلة، إضافة لتحويل السيناريو لعمل متميز

? حدثنا عن شعورك عند عرض «غدوة» على الرقابة في تونس؟

? عادة.. لا أكون سعيداً عندما يحذف جزء من أفلامي أو أن يمنع من العرض، ومن جانبنا عرضنا الفيلم على الرقابة التونسية قبل البدء في تنفيذ العمل.

? ألم تخش من استخدامك للهجة التونسية في «غدوة» من عدم وصول رسالة الفيلم إلى الجمهور المصري؟

? اللهجة جزء من المجتمع، و«غدوة» فيلم وقصة مجتمعية تونسية، ولهذا كان واجبًا أن التزم باللهجة التونسية، وبشكل عام نحن نتابع أفلاماً أجنبية، حتى أن الشعب التونسي تعلم اللهجة المصرية حتى يتمكن من الاستمتاع بالأعمال المصرية عند عرضها.

? كم استغرق من الوقت تصوير فيلم «غدوة»؟

? استغرقنا ما يقرب من 25 يوماً مستمراً دون توقف، وكانت الكواليس سلسة جداً، وذلك بسبب روح المحبة التي جمعت جميع طاقم العمل وحرصهم على نجاح المشروع.

? هل متوقع تقديم جزء ثانٍ لـ«غدوة» مستقبلًا؟

? في الوقت الحالي لم أفكر، لأن معاناة الفيلم النفسية أثرت على لحظات حياتي الشخصية.

? هل يمكن أن تخوض تجربة إخراجية في مصر؟

? بالطبع أود تقديم عمل فني من إخراجي في مصر، لكن إذا كان ذلك مناسباً للعمل سوف أسرع لتقديم العمل على الفور.

? إلى جانب السينما.. أين ظافر العابدين من أبو الفنون المسرح؟

? بشكل عام.. أحب تقديم جميع أنواع الأعمال الفنية من مسرح ودراما وسينما، لأني شخصية واسعة الأوفق وأشعر دائما أنني قادر على العطاء.

? حدثنا عن مشاركتك في فيلم «العنكبوت» مع النجم أحمد السقا؟

? دائما أحب التواجد في السينما المصرية بشكل كبير، أما بالنسبة لشخصية وطبيعة العمل في الفيلم فأجسد دوراً رئيسياً في «العنكبوت».

? هل هناك مشاركة في أعمال جديدة في دراما رمضان المقبل؟

? لا توجد أي مشاركة في رمضان المقبل غير الجزء الثالث من مسلسل «عروس بيروت»، والذي أتمنى أن يحقق النجاح الذي حققه الجزءان السابقان.

