آخرها «الحرير المخملي» 6 أعمال روائية على الشاشة الفضية

الخميس Al wanees

تمتلك الدراما التليفزيونية المأخوذة عن أصول أدبية فاعلية وقدرة كبيرة على الترويج للمنتج الأدبي وأصحابه، فهي تكتب لهم عمرا جديدا وشريحة أكبر من المتابعين، قد يكون العمل الأدبي غير قادر علي فعله بمفرده، خاصة وأن العمل التليفزيوني قادر على الوصول إلى الجميع في وقت قصير وبمجهود أقل. تلك الأمور جعلت القائمين علي الأعمال التلفزيونية الدرامية يأخذون ذلك بعين الاعتبار، واتجهوا إلى تقديم بعض الأعمال التي قدمت في البداية في روايات.

آخر تلك الأعمال التي سوف نراها خلال الأيام المقبلة مسلسل «الحرير المخملي» والمأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة أميمة عز الدين.

ويتناول العمل مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورا ببداية الألفية الثانية وحتى وقتنا الحالي، ويأتي المسلسل في 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذي يجسده الفنان مصطفى فهمي، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد في عصر التسعينيات، ويمتلك كثيراً من الأراضي الزراعية وغيرها وصولًا إلى الأبناء في العصر الحديث.

والعمل من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمي، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبري، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوريد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

أما ثاني الأعمال فهو «الملك» وهو المسلسل المأخوذ من رواية تحمل اسم «كفاح طيبة» للكاتب الكبير طه حسين. ويقوم ببطولة المسلسل الفنان عمرو يوسف، و الذي يدور حول قصة الملك المصري القديم «أحمس» محرر مصر من قبائل الهكسوس. ويكتب له السيناريو والحوار الإخوة دياب (محمد وخالد وشيرين).

وكان من المقرر أن يعرض العمل في الموسم الرمضاني الماضي قبل أن يتم تأجيله.

ويبدو أن أعمال الراحل أحمد خالد توفيق لها نصيب الأسد فبعد التحضير لمسلسل «زودياك» الذي قدم منذ عامين هو مقتبس من مجموعة قصصية بعنوان «حظك اليوم»، من إخراج محمود كامل، و إعداد ورشة سيناريو مكونة من الكتاب: محمد حربي ومحمد المعتصم ومنة إكرام و محمد هشام عبية وعمر خالد و راوية عبد الله.

وبطولة : أحمد خالد صالح و أسماء أبو اليزيد و أنجي أبو زيد و محمد مهران وهند عبد الحليم وخالد أنور ومايان السيد ومي الغيطي وياسمين رحمي .

تدور أحداث المسلسل حول لعنة فرعونية تصيب مجموعة من الشباب تتبع نمط من القتل المتسلسل حيث تقتل من يتعرض لها بطريقة ما تعبر عن برجه الفلكي، ويحاول الشباب إيقاف تلك اللعنة.

وبعده مسلسل «ما وراء الطبيعة» الذي قدمه الفنان أحمد خالد أمين وحقق مردودا كبيرا وقت عرضه.

يتم الآن تصوير مسلسل «الغرفة 207» للفنان محمد فراج، والذي من المقرر أن يعرض على أحد المنصات في شهر رمضان المقبل، وهناك اتجاه لتقديمه على احدى الشاشات المفتوحة في نفس التوقيت.

المسلسل مأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق تحمل اسم «الغرفة 207» صدرت في البداية عام 2008 وأعيد نشرها في طبعة جديدة عام 2017.

المجموعة القصصية مكونة من 12 قصة تدور أحداثها جميعا داخل الغرفة 207 الموجودة في فندق أصر مالكه على بقائها رغم ما شهدته من أحداث مؤسفة راح ضحيتها مجموعة من الأشخاص وبطلنا هنا يدعى «جمال الصواف» الذي يحكي ذكرياته مع تلك الغرفة ويصفها بأنها لا تفصل بين الواقع والخيال ولا بين عالم الأموات وعالم الأحياء.

وخرج قاطنو تلك الغرفة وهم يحملون ذكريات ما حدث لهم فيها وأيضا ذكريات لا يجرؤون حتى على ترديدها لأحد، كما أن بطل الرواية «جمال الصواف» لم يستمع للتحذيرات ولم يأبه بما تخبئه له الغرفة فلم يلتزم بمكانه خلف طاولة الاستقبال،وبعد ذلك يدخل إلى الغرفة لتنقلب حياته كلها رأساً على عقب، ويبدأ في اكتشاف أسرار الغرفة ثم أسرار حياته وماضيه وفى كل مرة يكون عليه دفع ثمن كل حقيقة يكتشفها، كما أن ما حدث لجمال الصواف في الغرفة 207 حدث مع غيره.

«الغرفة 207» من سيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، والإخراج لمحمد بكير ومن بطولة محمد فراج في أولى بطولاته المطلقة وريهام عبد الغفور وناردين فرج ومراد مكرم ويوسف عثمان.

كما تعاقدت الكاتبة مريم نعوم مع شركة «I productions»، على مسلسل «القاهرة»، المأخوذ عن 5 روايات لنجيب محفوظ، يتم عرضها على أجزاء وكل جزء يتكون من 8 حلقات.

أولى تلك الروايات التي سيضمها المسلسل رواية «الطريق»، والتي تسرد قصة حياة «صابر» بعد وفاة أمه ومهمته في البحث عن والده، وعدد من المشاكل التي يواجهها والتي أودت به إلى الهاوية والحكم عليه بالإعدام.

