حمد العجاج مدير أكاديمية «ون تو»: هدفنا الاهتمام بالمواهب من أجل تطوير الرياضة

الخميس Al wanees

أكد مدير أكاديمية «ون تو» حمد العجاج إن الهدف الأساس من إنشاء الأكاديميات هو الاهتمام بالمواهب والعمل على تطويرها وذلك للمساهمة في تطوير الرياضة، لافتاً إلى الأكاديميات في الوقت الحالي تقوم بدور الكشافين وتفتح المجال أمام الأندية لاستقطاب اللاعبين منها.

وكشف العجاج عن الخطوات الواجب القيام بها قبل التفكير في إنشاء أكاديمية خاصة بالصغار، كما تحدث لـ «النهار» عن كل ما يتعلق بالأكاديميات وأهدافها والمشاكل التي تواجه أصحابها في الحوار التالي:

لماذا فكرت في إنشاء الأكاديمية؟

فكرت في إنشاء أكاديمية خاصة أشرف عليها بنفسي من أجل المساهمة في النشاط الرياضي، إلى جانب الاهتمام بالمواهب الرياضية الكثيرة والعمل على تطويرها.

ما هي الخطوات التي اتخذتها قبل افتتاح الأكاديمية؟

هنالك أمور عدة حرصت على وجودها قبل الشروع في افتتاح الأكاديمية، أهمها التعاقد مع مدربين على مستوى عالٍ، والبحث عن ملعب مناسب وآمن للصغار، إلى جانب توفير كل المستلزمات والأدوات الرياضية والزي الموحد للمشتركين.

كيف يمكنك جذب الصغار في ظل وجود أكاديميات أخرى وأندية رياضية جماهيرية؟

هنالك وسائل متنوعة لجذب الأطفال إلى الأكاديمية، ولا شك أن كل أكاديمية لها أسلوبها الخاص وطريقتها المختلفة، وبالنسبة لنا في أكاديمية “ون تو” فإن اهم الوسائل هي إقامة المباريات الودية والمهرجانات، بالإضافة إلى المشاركة في البطولات المتاحة.

هل هناك طموح لتطوير عمل الاكاديمية؟ وماذا يتطلب الامر؟

طموح التطوير مطلب ضروري لجميع الأنشطة على الصعيد العام، وبالأخص على على المستوى الرياضي. وإدارة أكاديمية «ون تو» تسعى دائماً للتطوير واكتشاف المواهب الكروية وتقديمها للأندية بأفضل صورة.

أين مكان الأكاديمية؟ الطاقم التدريبي ومؤهلاته؟

مقر الأكاديمية حالياً في منطقة في غرناطة تحت قيادة طاقم إداري وفني وطني معتمد من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي للعبة، وافراده يمتلكون خبرة كبيرة في التعامل مع المواهب الصغيرة وتطويرها.

هل هناك تعاون مع الكشافين؟ وهل تلاحظ وجود نشاط لهم في الكويت؟

أعتقد أن دور الكشافين انتهى في السنوات الأخيرة، بسبب انتشار الأكاديميات وكثرتها في معظم المناطق، كما ان وسائل التواصل الاجتماعي أخذت دور الكشافين وسهلت لولي الأمر الوصول إلى الأندية.

ما الجهة التي تلبي طموح ولي الامر؟ النادي ام الاكاديمية؟ ولماذا؟

بالطبع النادي تكون له الأفضلية كون الأندية واجهة رياضية في البلد وهو الهدف الذي يطمح له اللاعب الناشئ.

