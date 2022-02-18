عربيات ودوليات

كانبيرا- رام الله- الوكالات: أعلنت أستراليا امس اعتزامها تصنيف حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بجناحيها العسكري والسياسي «منظمة إرهابية» لتصبح أحدث دولة غربية تقدم على هذه الخطوة.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز إن رئيس الوزراء سكوت موريسون يعتزم إدراج «حماس» التي تحكم قطاع غزة «منظمة إرهابية» بموجب القانون الجنائي في البلاد. وأضافت أندروز في بيان أن حكومة موريسون لا تتسامح مطلقا مع «العنف»، وستواصل التركيز على الحفاظ على الأستراليين في مأمن من «الإرهاب والتطرف العنيف».

وسيضع التصنيف قيودا على تمويل حركة «حماس» وأي نوع من أنواع الدعم لها، وبعض الأنشطة المتعلقة بالحركة قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاما.

وكانت كانبيرا قد أدرجت سابقا كتائب القسام (الذراع العسكرية لحماس) على قائمتها للإرهاب، لكن التصنيف الجديد يشمل المنظمة بأسرها. وتصنف الولايات المتحدة وبريطانيا «حماس» منظمة إرهابية كما أن قرارا مماثلا للاتحاد الأوروبي كان موضع نزاع قضائي طويل في المحاكم أدى في النهاية إلى إعادة حماس لقائمة الإرهاب.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالقرار الأسترالي. وقال هذه «خطوة مهمة في إطار الكفاح الدولي ضد الإرهاب» بحسب ما نقله المتحدث باسمه أوفير جندلمان.

على صعيد اخر، أصيب 3 شبان فلسطينيين، أحدهم جراحه خطرة، في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر امس في ضاحية خروبة (شمالي مدينة جنين). وقالت قناة «الجزيرة» إن قوات عسكرية إسرائيلية اقتحمت ضاحية خروبة (شمالي مدينة جنين) فجرا، وإن نحو 20 آلية عسكرية معززة بالقناصة وقوات الكوماندوز التي يتخفى جنودها بالزي المدني «دهمت منازل للفلسطينيين». وأضافت أن الجنود اعتلوا أسطح عدد من المنازل، ثم اعتقلوا شابين قبل انسحابهم مؤكدا أن مواجهات اندلعت بين أهالي القرية وقوات الاحتلال، تخللتها اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

والأربعاء، اعتقل الجيش الإسرائيلي صبيا وأصاب عشرات الفلسطينيين باختناق جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم. وأضافوا أن القوات استخدمت الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين، وأصيب عشرات منهم بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وعولجوا ميدانيا.

