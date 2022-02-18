عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: ذكرت مجلة «فورين بوليسي» الاميركية أن محافظة إدلب في شمال غرب سورية أصبحت «العاصمة الجديدة للإرهاب العالمي»، مع اختباء قادة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» فيها رغم إعلان هيئة «تحرير الشام» (جبهة النصرة) التي تسيطر على المنطقة محاربتها المتشددين في محاولة لاعتراف المجتمع الدولي بها.

و»جبهة النصرة» وهي ذراع القاعدة في سورية، مدرجة على لوائح الإرهاب في الولايات المتحدة. ويقول التقرير إن إدلب أصبحت «المخبأ المفضل لبقايا الجماعات الجهادية السورية بجميع أنواعها» ويبدو أنها حلت محل باكستان التي لجأ إليها في السابق زعيم «القاعدة» السابق، أسامة بن لادن، بينما عاش وقتل في إدلب زعيما تنظيم «داعش» أبو أبراهيم القرشي، وقبله أبو بكر البغدادي، ويشكك محللون في مزاعم الهيئة بشأن محاربة «داعش» حيث استبعدوا عدم علمها بموقع القرشي الذي اختبأ بالقرب من نقطة تفتيش للجماعة وموقع عسكري تركي وما يضعف موقفها أيضا الاتهامات ضدها باستهداف المؤيدين للديموقراطية واختطاف وتعذيب النشطاء والمحامين والصحافيين.

وكان جيمس جيفري، المبعوث الأميركي الخاص لسوريا في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، يرى في «هيئة تحرير الشام» أداة للضغط على الأسد، مع إمكانية فتح قنوات خلفية معها.

ويشير التقرير كذلك إلى التعاون التركي مع الجماعة التي هي في وضع يسمح لها بالسيطرة على الأراضي التي تعتبرها تركيا موطئ قدم أساسي لمراقبة القوات الكردية، لكن تركيا لا تطارد «القاعدة» ولا «داعش».

ويرى التحليل أنه يجب على واشنطن تطوير استراتيجية لترتيب إقليمي جديد، جنبا إلى جنب مع روسيا، يضع إدلب مرة أخرى تحت سيطرة الحكومة السورية. وقالت دانيال ميلتون، مديرة الأبحاث في مركز مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأميركية، إن حقيقة أن اثنين من قادة «داعش» كانا في إدلب «يجب أن يدفعنا إلى إعادة تقييم كيف نفكر في العلاقات بين هذه الجماعات (هيئة تحرير الشام والقاعدة وداعش)».

ويرى جوشوا لانديس، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما، إن إدارة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب اعتقدت أن «هيئة تحرير الشام» زادت النفوذ الأميركي على نظام بشار الأسد وحرمته من تحقيق مكاسب على الأرض، لكن هذا التصور قد يتغير الآن بعد محاصرة الزعيم الثاني لـ«داعش» وقتله في إدلب. لكن، رغم ذلك، «ليس لدى إدارة جو بايدن رؤية حتى الآن حول كيفية إقناع الأسد بالموافقة على تشكيل هيكل لسلطة لامركزية في الشمال الغربي والسعي لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود».

