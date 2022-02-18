عربيات ودوليات

دمشق- الوكالات: اعلنت وزارة الدفاع السورية أن إسرائيل نفذت ليل الأربعاء الخميس هجوما بعدة صواريخ أرض- أرض من هضبة الجولان استهدف جنوب العاصمة دمشق، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» عن مصدر عسكري قوله إن «العدو الإسرائيلي نفذ ضربة بعدة صواريخ أرض أرض من منطقة الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق» وذكرت الوكالة أن الضربة أدت «لوقوع بعض الخسائر المادية»، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف الإسرائيلي «استهدف موقعا عسكريا تابعا لقوات النظام» قرب دمشق.

