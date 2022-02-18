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عواصم - الوكالات: تزايدت المؤشرات في فيينا على قرب التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي الايراني، يتم بموجبه احياء الاتفاق المبرم بين ايران والقوى العالمية في 2015، والذي يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان انه لم يتبق على اتخاذ قرار بشأن احياء الاتفاق النووي بين ايران والقوى العالمية سوى ايام، وان الاتفاق «بات على بعد خطوات». وقال الوزير الفرنسي امام برلمان بلاده «وصلنا الآن الى نقطة حاسمة. انها ليست مسألة اسابيع، بل مسألة ايام» مشيرا الى ان القوى الغربية وروسيا والصين متفقة على الخطوط العريضة للاتفاق.وأضاف «مطلوب من الايرانيين اتخاذ قرارات سياسية. اما ان يكونوا سببا في اندلاع ازمة خطيرة في الأيام القادمة او يوافقوا على الاتفاق الذي يحترم مصالح جميع الأطراف».

من جهته، افاد المندوب الصيني في المفاوضات وانغ غون بأن المحادثات اصبحت في مرحلتها الأخيرة وعلى بعد خطوات من الاتفاق النهائي.

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان ان طهران متمسكة بـ«اتفاق نووي بضمانات» وطالب واشنطن باظهار حسن نيتها عبر الافراج عن جزء من اموال ايران او رفع بعض العقوبات قبل اي حديث عن تفاوض مباشر معها.

ورد كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني على تصريحات لو دريان، داعيا القوى الغربية «للتحلي بالواقعية وتجنب العناد واستخلاص الدروس من السنوات الأربع الماضية». وقال على تويتر «حان الوقت لاتخاذ قرارات جادة من جانبهم». ومضى يقول «بعد اسابيع من المحادثات المكثفة بتنا اقرب من اي وقت مضى للتوصل لاتفاق»، لكنه اضاف «لا اتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على كل شيء». وأوضح كبير المفاوضين الايرانيين ان المفاوضات بلغت مرحلة يجب معها على جميع الأطراف ان تتخذ قرارها بشأنها.

في غضون ذلك كشف المرشد الأعلى في ايران، اية الله علي خامنئي، امس عن نقاط في الاتفاق النووي لم يتم الاهتمام بها تسببت في الوضع الحالي. وأكدت وكالة «فارس» ان «تصريح خامنئي جاء في خطاب القاه خلال لقاء مع بمناسبة انتفاضة اهالي مدينة تبريز بمحافظة آذربيجان شرقي، ضد نظام الشاه البائد، في العام 1978». وأشار خامنئي الى ضرورة الاهتمام ببعض النقاط المطلوبة التي اذا اهملت ستخلق لايران مشاكل في المستقبل، مثل اعداد العلماء والانجاب وزيادة النسل وكذلك الطاقة النووية.

وحول الاتفاق النووي الايراني، اكد خامنئي ان لديه ملاحظات، وهي ان على الايرانيين ان يأخذوا بعين الاعتبار نقاط لن تسبب مشاكل فيما بعد، ولكن تم تجاهل بعض هذه النقاط وظهرت المشاكل التي تراها بلاده.

وهذه الجولة من المفاوضات هي الأطول منذ بدء المحادثات. وأشار المفاوضون الى احراز تقدم ايجابي في المحادثات، ولكن لا تزال هناك خلافات رئيسة حول التحقق والضمانات.

