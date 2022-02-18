عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: تبادلت القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا امس الاتهامات بخرق وقف اطلاق النار في منطقة لوغانسك (شرقي البلاد). واتهم رئيس ما تعرف بـ«جمهورية لوغانسك» الانفصالية ليونيد باستشنيك القوات الحكومية باستهداف مناطق سكنية في لوغانسك بقذائف الهاون. ودعا المراقبين الدوليين الى «توثيق هذه التطورات واتخاذ اجراءات عاجلة لمنع سفك الدماء في دونباس»، حسب تعبيره.

ونقلت وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء عن ممثلين لمنطقة لوغانسك في مجموعة مراقبة وقف اطلاق النار الأوكرانية الروسية القول ان «القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت بصورة فجة نظام وقف اطلاق النار مستخدمة اسلحة ثقيلة تنص اتفاقيات مينسك على ضرورة سحبها».

في المقابل، نفت القوات الحكومية الأوكرانية امس الاتهامات باستهداف مواقع انفصالية في شرق البلاد. وقال الضابط المسؤول عن التواصل مع وسائل الاعلام لرويترز عبر الهاتف «رغم حقيقة ان مواقعنا تعرضت لاطلاق نار بأسلحة محظورة ومنها مدفعية عيار 122 مليمترا فان القوات الأوكرانية لم تطلق النار ردا على ذلك». وذكر مصدر دبلوماسي ان مراقبي منظمة الأمن والتعاون في اوروبا سجلوا عدة وقائع قصف على طول خط التماس بين المتمردين المدعومين من روسيا والقوات الحكومية.

وفي السياق، اعلنت موسكو امس انها تواصل انسحابها العسكري مع انطلاق قطار للجيش يحمل تجهيزات من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من اوكرانيا وحيث كانت تنشر قوات عززت المخاوف من اجتياح روسي لهذا البلد المجاور. فيما عرض التلفزيون مشاهد تظهر قطارا محملا بشاحنات عسكرية يعبر الجسر الذي يربط القرم بالبر الروسي. فيما ذكرت وزارة الدفاع الروسية ان نحو 20 سفينة حربية بدأت تدريبات في بحر قزوين، في اطار مناورات عسكرية اوسع تشمل معظم قواتها البرية والبحرية.

لكن البيت الأبيض اعلن ان موسكو لم تسحب قوات عن الحدود مع اوكرانيا بل ارسلت تعزيزات من سبعة آلاف عسكري ما يزيد المخاوف من اجتياح روسي لهذا البلد. وصرح مسؤول كبير في البيت الأبيض طلب عدم كشف اسمه لصحافيين «الواقع اننا تثبتنا الآن من ان روسيا زادت خلال الأيام الماضية وجودها على طول الحدود الأوكرانية بما يصل الى سبعة آلاف عسكري» وأضاف «تقول روسيا انها تريد ايجاد حل دبلوماسي لكن افعالها تشير الى عكس ذلك».

وضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صوته الى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مؤكدا انه لم يلاحظ بوادر تراجع في الحشد العسكري الروسي على حدود بلاده بل مجرد «عمليات تبديل صغيرة» لوحدات.

وكشفت صور اقمار صناعية التقطت خلال اليومين الماضيين جسرا تكتيكيا وطريقا جديدا تم بناؤها فوق نهر رئيسي في بيلاروسيا قرب الحدود الأوكرانية. ويقع كل من الطريق والجسر الجديدين فوق نهر بريبيات في جنوب بيلاروسيا على بعد اقل من اربعة اميال (نحو 6.4 كيلومترات) من الحدود الأوكرانية ويمكن ان تستخدمه القوات الروسية الموجودة حالياً في بيلاروسيا في بالطريق الى العاصمة الأوكرانية، كييف. وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها كل من Maxar وPlanet Labs، مظهر الجسر العائم الذي بني بين عشية وضحاها.

سياسيا، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد يطيل امد ازمة اوكرانيا الى اشهر في محاولة لتحدي الوحدة الغربية. وكتبت تراس في صحيفة ديلي تلغراف «لا توجد دلائل في الوقت الحالي على ان الروس ينسحبون من المناطق الحدودية قرب اوكرانيا».

