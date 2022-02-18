عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، امس، ان بلاده سترد في وقت لاحق على المقترحات الأميركية بشأن الأمن في اوروبا، مؤكدا ان موسكو ستنشر رسالة علنية بخصوص ذلك. وجاء حديث لافروف خلال مؤتمر صحافي عقده في موسكو مع نظيره الايطالي، لويجي دي مايو. وقال لافروف «سنرسل اليوم هذه الرسالة الى الطرف الأميركي» مضيفا سيتم نشر مضمون الرسالة التي تحمل رد موسكو علنا. ومن شأن هذه الخطوة ان تفتح المجال امام المفاوضات بين الطرفين. وتطالب روسيا بضمانات امنية من واشنطن وحلف «الناتو» في اوروبا، تضمن عدم انضمام اوكرانيا الى الحلف، اضافة الى سحب قوات الحلف من دول في شرق اوروبا مثل بولندا ورومانيا. وفشلت محادثات روسية اميركية في يناير الماضي في الوصول الى حل لهذه المسألة.