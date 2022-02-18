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مينسك - الوكالات: أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، امس ان بلاده مستعدة لفعل كل شيء من اجل السلام في دونباس في اطار الاتفاقات التي يمكن ان يتوصل اليها رئيسيا روسيا وأوكرانيا. وقال لوكاشينكو للصحافيين «كان من الممكن منذ فترة طويلة نسيان الصراع في دونباس اذا ارادت حكومة اوكرانيا ذلك. ماذا نستطيع فعله؟ هناك الرئيس فلاديمير بوتين، وهناك الرئيس فلاديمير زيلينسكي، سنفعل ما يريدون. الهدف هو نفسه - السلام في دونباس. نحن مستعدون لفعل كل شيء». وأضاف لوكاشينكو، ردا على سؤال حول موقف مينسك فى حالة اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك «سأتفق مع بوتين على ما يجب ان نفعله حتى يكون افضل لكل من روسيا وبيلاروس، لكن هذا سيكون قراراً مشتركاً». وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الأربعاء، بأن الكرملين يوافق على ان الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك لا يتعارض مع اتفاقيات مينسك.