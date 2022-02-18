دوليه

انتزع ليفربول الإنكليزي فوزا صعبا من أمام مضيفه إنتر الإيطالي 2-0 في المباراة التي جمعتهما أول من أمس بملعب سان سيرو، في ذهاب منافسات ثنت النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وسجل روبرتو فيرمينو الهدف الأول بالدقيقة 75، فيما أحرز محمد صلاح الهدف الثاني بالدقيقة 83. ومن المقرر أن يحل إنتر ضيفًا على ليفربول، في مباراة الإياب التي ستقام بملعب أنفيلد رود، في 8 من شهر مارس المقبل.

وكاد لاوتارو أن يسجل هدفا مبكرا في شباك ليفربول، بعدما وصلته الكرة على حدود المنطقة في الدقيقة الخامسة، ليطلق تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لأليسون حارس الريدز. ومن ضغط متواصل من الضيوف على مرمى إنتر، شتت دفاع النيراتزوري الكرة لخارج المنطقة ليقابلها تياغو بتسديدة مميزة مرت فوق العارضة لتضرب الشباك العليا للمرمى.

وأهدر ماني فرصة محققة للتسجيل بالدقيقة 14، بعد ركلة حرة ثابتة من جهة اليسار نفذها روبرتسون بعرصية متقنة داخل المنطقة، قابلها السنغالي برأسية فوق العارضة.

ووقفت العارضة أمام تسديدة صاروخية من التركي كالهانغولو نجم وسط إنتر، بعدما وصلته الكرة من الناحية اليسرى من بيريسيتش ليتوغل داخل المنطقة ويطلق قذيفة باتجاه المرمى تضرب العارضة وتمنعه من الهدف الأول.

وأضاع ماني فرصة جديدة للريدز بالدقيقة 23، بعد ركنية نفذت داخل المنطقة سددها كوناتي برأسية لتصل إلى ماني الذي سددها بضربة مقصية ضربت بالشباك الجانبية للمرمى. وحصل إنتر على ركلة ركنية من الناحية اليمنى نفذها كالهانغولو داخل المنطقة، ليقابلها المدافع سكرينيار برأسية مرت بجوار القائم الأيمن لأليسون. وجاءت بداية الشوط الثاني قوية للغاية من جانب إنتر، الذي تسابق لاعبون في إهدار الفرص أمام مرمى ليفربول، بعدما أضاع فيدال فرصة سهلة للتسديد على المرمى بعدما فضّل تمرير الكرة لزميله لاوتارو لكن دفاع الريدز أبعدها.

وسجل دجيكو الهدف الأول في المباراة بالدقيقة 60، بعدما انفرد بالمرمى من بعد منتصف الملعب وسدد الكرة بالشباك، لكن الحكم أطلق صافرته معلنا وجود حالة تسلل على مهاجم الإنتر. وعلى عكس سير اللقاء، في الدقيقة 76، نجح ليفربول في تسجيل أول أهداف اللقاء عن طريق البديل فيرمينو الذي استغل ركنية قابلها برأسية متقنة في شباك هاندانوفيتش. وكاد بيريسيتش الذي قدم مباراة أكثر من رائعة، أن يتعادل لفريق بالدقيقة 79، بعدما شتت دفاع ليفربول الكرة خارج المنطقة، ليقابلها الكرواتي بتسديدة صاروخية مرت فوق عارضة ليفربول. وفي الدقيقة 83، ضاعف ليفربول النتيجة بهدف ثانٍ عن طريق محمد صلاح، الذي استغل ركلة حرة نفذت داخل المنطقة شتتها الدفاع برعونة ليتمكن صلاح من تسديد الكرة من داخل المنطقة من تحت أقدام لاعبي إنتر في الشباك.

