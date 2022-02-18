دوليه

فرَّط أتلتيكو مدريد حامل اللقب بمباراته المؤجلة من المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني، وفوت على نفسه فرصة تعزيز حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بسقوطه على أرضه أول من أمس أمام متذيل الترتيب ليفانتي 0-1.

وبعد فوزه الدراماتيكي المجنون السبت على خيتافي 4-3 في لقاء شهد شوطه الأول ستة أهداف بالتساوي بين الفريقين وحُسِمَ بهدف في الدقيقة 89، كانت الفرصة قائمة تماماً أمام أتلتيكو لتحقيق فوزه الثاني توالياً والثاني عشر هذا الموسم على حساب ضيف يعاني الأمرَّين هذا الموسم. وصدم ليفانتي مضيفه في مستهل الشوط الثاني بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 54 عبر غونسالو ميليرو

الذي وصلته الكرة على الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء بعد تمريرة من خورخي دي فروتوس، فسددها من زاوية صعبة على يسار الحارس يان أوبلاك.

وتجمد رصيد أتلتيكو بذلك عند 39 نقطة في المركز الخامس خلف برشلونة الرابع بفارق الأهداف، فيما رفع ليفانتي رصيده إلى 14 نقطة مستمراً في المركز الأخير.

