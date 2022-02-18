دوليه

أوقف ديترويت بيستونز الانتصارات المتتالية لمضيفه بوسطن سلتيكس عند تسعة عندما تغلب عليه 112-111 أول من امس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. ويدين بيستونز بانتصاراه الى نجمه جيرامي غرانت الذي سجل سلة الفوز قبل 19 ثانية من نهاية المباراة واضعا حدا لسلسلة النتائج المخيبة لفريقه الذي مني بثماني هزائم متتالية و14 في مبارياته الـ16 الأخيرة.

وكان غرانت أفضل مسجل في صفوف بيستونز برصيد 24 نقطة، وأضاف كل من كايد كانينغهام وصديق باي مع ثماني متابعات للأول و11 للثاني. وحصل نجم سلتيكس جايسون تاتوم على فرصة قلب الطاولة مع الصفارة النهائية لكن رميته ارتدت من حافة السلة. وتبادل الفريقان التقدم في الربع الاخير ست مرات من أصل 25 في المباراة قبل أن يفعلها بيستونز ويحقق فوزه الاول منذ 30 يناير الماضي عندما تغلب على كليفلاند كافالييرز 115-105.

وواصل فينيكس صنز متصدر الدوري والمنطقة الغربية انتصاراته المتتالية ورفعها الى ستة عندما تغلب على ضيفه هيوستن روكتس 124-121 بفضل 24 نقطة لديفين بوكر و23 نقطة لديأندريه أيتون. في المقابل، مني مطارده المباشر غولدن ستايت ووريرز بخسارته الثانية تواليا والرابعة في مبارياته الخمس الاخيرة عندما سقط امام ضيفه دنفر ناغتس 116-117.

وحذا شيكاغو بولز متصدر الشرقية حذو صنز عندما حقق فوزه الخامس تواليا بتغلبه على ضيفه ساكرامنتو كينغز 125-118، فيما واصل بروكلين نتس صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على مضيفه نيويورك نيكس 111-106.

وفي باقي المباريات، فاز إنديانا بايسرز على واشنطن ويزاردز 113-108، ولوس أنجليس ليكرز على يوتا جاز 106-101، فيما خسر ممفيس غريزليز أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 119-123، ومينيسوتا تمبروولفز أمام تورونتو رابتورز 91-103، وأوكلاهوما سيتي ثاندر أمام سان انتونيو سبيرز 106-114، وأورلاندو ماجيك أمام أتلانتا هوكس 109-130.

