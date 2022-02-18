دوليه

يخوض الأهلي المصري مباراة مهمة اليوم عندما يحل ضيفا على الهلال السوداني في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولم يلعب الأهلي في الجولة الأولى أمام المريخ السوداني بسبب انشغاله بالمشاركة في كأس العالم للأندية بالإمارات والتي حل فيها بالمركز الثالث. ويأمل الأهلي حامل اللقب في آخر نسختين في تحقيق الفوز لحصد أول 3 نقاط وتسهيل مهمة المنافسة على التأهل للدور التالي من المجموعة التي تضم أيضا صن داونز الجنوب أفريقي وسيصعد منها الأول والثاني إلى ربع النهائي.

ويحل الزمالك ضيفا على ساجرادا الأنغولي غدا السبت ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الوداد المغربي وبيترو أتلتيكو الأنغولي. ويسعى الزمالك لتصحيح مساره بعد التعادل المخيب على ملعبه أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي في الجولة الأولى بنتيجة 2-2.

