محلية

تكملة لمسرحية انتخابات مجلس ادارة اتحاد الكرة الجديد المزمع اختياره في مارس او مايو 2022 ونصيحة للاندية التي ستوقع على الموافقة بأن يكون هناك 2 نائب رئيس لاربعة اعضاء من مجلس الادارة الذي سيتكون من رئيس واحد (الحمد لله ما اخترعوا قصة رئيسين) ونائبي رئيس يعني ثلاثة مناصب تنفيذية على اربعة اعضاء؟) أقترح عليهم لكي يرضى الجميع (الـ 15 ناديا) ان يقلدوا عضوا من الاندية الباقية ايضا صفة نائب رئيس لامور اخرى مثل: ن.ر. للحكام، ن.ر. للجنة الفنية، ن. ر. للمسابقات، ون.ر. للعلاقات والاعلام.... بهذه الطريقة نكون قد أرضينا الأندية السبعة الممثلة بمجلس الادارة... اما باقي الاندية فيتم اختيار بعض اعضائها لرئاسة لجان الاتحاد الاخرى.... «واووووو» فكرة ادارية لا يمكن تطبيقها الا في الكويت؟ واضح ممّا يتم التخطيط له في هذا الاتحاد هو تلميع شخصيات وليس ادارة اتحاد كرة؟؟ فالمهم هو الفرد وليس البلد وليس سمعة الرياضة الكويتية! فما يحدث الآن في المجال السياسي الداخلي نجد تأثيراتها يتم تطبيقه بطريقة سيئة في النشاط الرياضي الاهلي ونحن دائما نطلب ابعاد السياسة عن الرياضة وان كانت الرياضة من الامور المهمة لرفع شأن البلد عالميا وتعريفها بأن هذا البلد يهتم بالانسان الكويتي ويدعم المواهب الرياضية... الخ. اننا في وضع لا استطيع ان اعبر عنه الا بمقولة: اننا تحت رحمه الله... والله هو الحافظ لبلدنا وليس من يعبث بها على كل المستويات... فالمنظر واضح امامكم «على الهواء مباشرة Live»... فأتمنى ان اكون مخطئاً في هذا التعبير ولكن كل الشواهد تدل على اننا سنأتي باتحاد فاشل من رئيسه الى عامل الادوات الرياضية بالاتحاد! واتمنى ان لا يتذمر احد من الاندية التي دائما تقول «نعم» لمن يعطيها الاوامر على سوء ادارة الاتحاد؟ وارجو ان تأخذوا قول الشاعر كريم العراقي حكمة لما قمتم به عندما قال: «لا تشكو الناس من جرح أنت صاحبه «(لها تكملة في الغوغل)... والله من وراء القصد.

