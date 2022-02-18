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تتجه الأنظار اليوم إلى ستاد جابر الذي يحتضن مواجهة الدربي بين العربي والقادسية في الساعة الـ 07:20 مساءً ضمن الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، كما يلتقي اليوم الكويت مع التضامن في الجولة ذاتها. وتشهد مباراة «الدربي» اعتزال لاعب الأصفر والمنتخب الوطني صالح الشيخ بعد مسيرة طويلة في الملاعب.

وتكتسي مباراة الليلة بين الكبيرين أهمية خاصة بالإضافة إلى الصراع التاريخي بينهما، حيث يتنافس الفريقان على الصدارة مع الكويت وكاظمة والسالمية، وسيحقق الفائز قفزة كبيرة لمواصلة المنافسة، بينما سيبتعد الخاسر عن القمة، ويتساوى الأصفر والأخضر برصيد 20 نقطة لكل منهما، وهو الرصيد ذاته للكويت والسالمية الذي خسر من الشباب في افتتاح الجولة أول من أمس.

العربي حامل اللقب يدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد تتويجه بلقب السوبر على حساب الكويت الأحد الماضي، في مباراة كان الأبيض فيها الطرف الأفضل وعانى الأخضر فيها كثيراً خصوصاً في الجانب الدفاعي، وهي أمور لابد أن الكرواتي أنتي ميشا مدرب الفريق عالجها خلال اليومين الماضيين.

ومن المستبعد أن يلعب ميشا اليوم بالتشكيلة ذاتها التي بدأ فيها مباراة الكويت عندما لعب بلا رأس حربة صريح وفضّل إبقاء السوداني وليد الشعلة على مقاعد البدلاء كما هو الحال مع قائد الفريق عبدالله الشمالي. وسيكون على ميشا الأنسب للتشكيلة في ظل وجود أسماء مميزة عدة في خطي الوسط الهجوم بوجود الليبيين السنوسي الهادي ومحمد صولة والكرواتي جوسيب كينزيفيتش وعلي خلف وبندر السلامة وسلطان العنزي وحسين أشكناني وسيف الحسان، بالإضافة إلى الشعلة والشمالي.

في المقابل، يخوض القادسية المباراة بجهازه الفني الجديد بقيادة المدرب ناصر الشطي ومساعده هيثم الشطي، بعد قبول استقالة الجزائري خير الدين مضوي. ولا شك أنه أمر صعب للمدرب الجديد أن يبدأ مشواره مع الفريق بمواجهة الدربي، خصوصاً أن مضوي واجه العربي مرتين في الدوري وكأس الأمير، وفاز في المرتين بهدف دون رد.

وسيكون على الشطي معالجة السلبيات الكثيرة التي عاني منها الأصفر خلال الفترة الماضية، خصوصاً في المباراة الأخيرة أمام الشباب والتي انتهت بالتعادل 1-1 مع أفضلية واضحة للشباب. ويملك الجهاز الفني للأصفر أسماء مميزة عدة بوجود النجم بدر المطوع والمتألق عيد الرشيدي وأحمد الظفيري وخالد إبراهيم وراشد الدوسري والمحترفون: الألباني لورانس تراشي والجامايكي روماريو وليامز والعراقي علي فايز إلى جانب الوافدين الجديدين التونسي حسام السويسي والجزائري الياس يعيش. ويفتقد الفريق خدمات الحارس خالد الرشيدي للايقاف، وعبدالعزيز وادي وفهد الأنصاري للإصابة. ويدير المباراة طاقم تحكيم محلي بقيادة الحكم الدولي علي محمود.

وفي اللقاء الثاني، يستضيف الكويت التضامن بحثاً عن استعادة الانتصارات بعد تعثره في الجولة الماضية أمام اليرموك متذيل الترتيب بهدف لمثله، وخسارته لقب السوبر لصالح العربي بركلات الترجيح. وما زال الأبيض بقيادة مدربه التونسي نبيل معلول يعيش حالة من عدم التوازن رغم أن الفريق ظهر في المباراة الأخيرة أمام العربي بصورة مميزة وكان الأقرب للفوز. ولا شك أن حالة الكويت الذي يملك 20 نقطة في المركز الثاني، لا تقبل أي تعثر جديد، بعد أن أضاع أكثر من فرصة لانفراد بالصدارة.

في المقابل، يدرك التضامن صعوبة وضعه باحتلاله المركز التاسع قبل الأخير برصيد 7 نقاط، وازداد وضعه صعوبة بعد فوز النصر على الفحيحيل 4-0، والشباب على السالمية 1-0 أول من أمس في افتتاح المرحلة. وظهر التضامن بصورة جيدة في لقائه الأخير رغم الخسارة بنتيجة 3-1.

