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تحت رعاية وحضور السفير الألماني في الكويت شتيفان موبس، أقام نادي بورشه الكويت أول مهرجان لسيارات بورشه في الكويت، هذه الفعالية التي تعد من أبرز الفعالية على رزنامة الفعالية السنوية للنادي، فاحتضن المهرجان جميع مالكي سيارات بورشه والشغوفين بها أيضا في اطار عائلي ترفيهي ثقافي رياضي، أقيم في مدينة الكويت لرياضة المحركات.

وقال مصطفى مخصيد المستشار في السيارات الكلاسيكية ومدير السيارات الكلاسيكية في نادي بورشه الكويت: « أقيم المهرجان احتفالا بمرور 70 عاماً على تأسيس أول نادي رسمي لبورشه في عام 1952 في ألمانيا، أي بعد 5 أعوام فقط من تأسيس شركة بورشه نفسها في عام 1948، الأمر الذي يعكس مدى إهتمام بورشه بعملائها مالكي سيارات بورشه وتقديرها لاحتياجاتهم وتطلعاتهم من هذه الماركة العريقة».

من جانبه، صرح رئيس نادي بورشه الكويت زكريا يحيى دشتي قائلا: «منذ تأسيس نادي بورشه الكويت في 18 نوفمبر 2003 كالنادي رقم 212 الرسمي لبورشه في الكويت ونحن نحضى بدعم وثقة مركز بورشه الكويت والشركة الأم في المانيا، فتمت الموافقة لنا لنكون أول نادي يحتفل بهذه المناسبة العالمية لتكون الكويت من جديد مركزا لانطلاق هذه الاحتفالية العالمية بورشه، حيث كانت الكويت مركزاً لانطلاق سيارات بورشه في الشرق الأوسط منذ عام 1956 عند وصول أول سيارة بورش في الشرق الأوسط للكويت بواسطة المرحوم مراد يوسف بهبهاني، واستمرت هذه الاسطوره إلى اليوم أحد أبرز السيارات الرياضية في الكويت والشرق الأوسط».

