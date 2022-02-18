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تستضيف الكويت الى جانب الهند وقرغيزستان وماليزيا ومنغوليا وأوزبكستان منافسات مجموعات تصفيات كأس آسيا 2023 المقرر اقامتها في الصين بحسب ما اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم أمس.

وتسحب الخميس المقبل قرعة تصفيات كأس آسيا 2023 وذلك في العاصمة الماليزية كوالالمبور قبل أقل من 500 يوم على استضافة الصين للبطولة الأهم في قارة آسيا على صعيد المنتخبات الوطنية حيث تستعد المنتخبات المتنافسة في التصفيات للتعرف على خصومها.

وضمن لغاية الآن 13 منتخباً التأهل إلى النهائيات، من بينها منتخب الصين المضيف وقطر وبقية المنتخبات المتأهلة الى الدور الحاسم من تصفيات مونديال 2022، وبالتالي يشتعل التنافس في الدور النهائي من التصفيات للحصول على البطاقات الـ11 المتبقية في النهائيات.

ويتنافس في الدور النهائي 24 منتخباً، حيث تقام المنافسات خلال شهر يونيو، على أن يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني، ومن بين 24 منتخبات تتنافس في الدور النهائي من التصفيات، هنالك ستة منتخبات لم يسبق لها الوصول للنهائيات، في حين تأمل كل من هونغ كونغ وكمبوديا في العودة للبطولة القارية بعد غياب دام أكثر من نصف قرن.

وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في الدور النهائي من التصفيات، بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر يوم 10 فبراير، حيث توزع المنتخبات في 5 أوعية، من بينها وعاء مخصص للمنتخبات المضيفة. وتم استثناء المنتخبات المضيفة من المستوى الذي تتواجد فيه، ليتم وضعها في وعاء خاص بالمنتخبات المضيفة، من أجل تفادي وقوعها في ذات المجموعة، رغم أن التوزيع النهائي سيعتمد على التصنيف الأصلي للمنتخبات.

وبالاعتماد على ما سبق فإن تصنيف المنتخبات المضيفة لكل من أوزبكستان وقرغيزستان والهند سيكون في المستوى الأول، والازرق بالمستوى الثاني وماليزيا بالمستوى الثالث ومنغوليا بالمستوى الرابع.أما تصنيف بقية المنتخبات، فقد ضم المستوى الأول بعد استثناء المنتخبات المضيفة، كل من البحرين والأردن وفلسطين، وضم المستوى الثاني منتخبات تايلاند وطاجيكستان والفلبين وتركمانستان وهونغ كونغ. ويضم المستوى الثالث كل من أفغانستان واليمن وميانمار والمالديف وإندونيسيا، وجاء بالمستوى الرابع منتخبات سنغافورة ونيبال وكمبوديا وبنغلادش وسريلانكا. ويبدأ سحب القرعة من خلال المنتخبات المضيفة، ثم يستمر عبر المستوى الرابع فالثالث والثاني والأول. وتقام مباريات الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2023 في الصين، من خلال ثلاث جولات أيام 8 و11 و14 يونيو 2022، علماً بأن المباراة الافتتاحية في النهائيات تقام يوم 16 يونيو 2023.

