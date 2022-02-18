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أوقعت قرعة بطولة كأس آسيا «تحت 23 عاماً» التي سحبت أمس في العاصمة الأوزبكية طشقند، الأزرق في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات استراليا والأردن والعراق، إذ تنطلق البطولة في الأول من يونيو المقبل في اوزبكستان.

واعتبر مدير المنتخب مشاري فيحان أن الأزرق وقع في مجموعة قوية لكنه أكد ثقته باللاعبين وقدرتهم على تحمل المسؤولية والمنافسة بقوة في النهائيات القارية. وكتب فيحان عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: «لا شك ان الازرق الاولمبي وقع في مجموعة قوية في النهائيات بجانب استراليا والاردن والعراق وهذا ما يشكل تحديًا أمام ابطالنا، لذلك سنستعد جيدا بما يتناسب مع المهمة وثقتنا كبيرة برجال الكويت».

وتبحث اللجنة الفنية في اتحاد الكرة عن مدرب للأزرق الأولمبي لبدء خطة الإعداد للاستحقاق الآسيوي، بعد ترك المدرب الإسباني كارلوس غونزاليس منصبه.وتردد اسم مدرب الفحيحيل الكرواتي داليبور ستاركيفيتش لتولي مهمة القيادة الفنية للازرق بصورة مؤقتة.

وجاءت القرعة قوية للمنتخب الأوزبكي المضيف حيث يلعب في المجموعة الأولى بمواجهة إيران وقطر وتركمانستان. في المقابل جاء منتخب كوريا الجنوبية حامل اللقب بالمجموعة الثالثة بمواجهة ثلاثة منتخبات من منطقة آسيان وهي تايلاند وفيتنام وماليزيا. وأوقعت القرعة منتخب السعودية وصيف حامل اللقب بالمجموعة الرابعة القوية بمواجهة الإمارات واليابان وطاجيكستان. وتشكل هذه البطولة محطة بارزة لنجوم المستقبل في قارة آسيا، وهي تقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا، حيث تستضيف أوزبكستان 32 مباراة في مدينتي طشقند وقرشي، خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو القادم.

