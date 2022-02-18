محلية

حدد اتحاد الكرة الساعة 12:00 ظهراً من يوم الخميس المقبل موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب 14 نادياً، من أجل تعديل بعض مواد النظام الأساسي للاتحاد. ومن أبرز التعديلات التي ستعتمدها الجمعية اختيار نائبين لرئيس مجلس الإدارة، أحدهما للشؤون المالية والآخر للشؤون الإدارية على أن يختارهما رئيس المجلس، فيما ستعدل الجمعية شرط الترشح لعضوية مجلس الإدارة على ألا يقل عمر المرشح عن 25 عاماً. وستجري الجمعية تعديلاً على لائحة لجنة الانضباط فيما يتعلق بالعقوبات التي تصل إلى الإيقاف 10 مباريات أو أكثر يتضمن عدم أحقية الطعن عليها محلياً في هيئة التحكيم الرياضي، أو دولياً في محكمة التحكيم الرياضية «كاس».

