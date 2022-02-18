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واصل كاظمة تفوقه على القادسية وهزمه للمرة الثالثة 95-77، فيما سقط الجهراء بشكل مفاجئ أمام القرين 99-71، وفاز الكويت على برقان 115-96 أول من أمس ضمن منافسات القسم الثالث من الدور التمهيدي لدوري الدرجة الممتازة لكرة السلة.

وبهذه النتائج يتصدر الكويت وكاظمة ترتيب الفرق برصيد 23 نقطة لكليهما مع أفضلية للابيض بفارق التسجيل، يليهما الجهراء برصيد 18 نقطة، ثم القادسية 16 نقطة، ثم برقان والقرين بـ 14 نقطة لكل منهما.

وتقام المسابقة بنظام الدوري من ثلاثة أقسام على ان تتأهل الفرق الاربعة الاولى للمربع الذهبي اذ يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام “بلاي اوف” من خمس مواجهات ثم يتأهل الفائز في ثلاث مواجهات الى الدور النهائي الذي سيقام بالنظام ذاته فيما سيهبط صاحب المركز الاخير في الدوري التمهيدي مباشرةً الى دوري الدرجة الأولى.

وتدخل البطولة مراحلها الحاسمة في الجولات المقبلة فبعد أن حسم الكويت وكاظمة والجهراء تأهلهما بشكل رسمي إلى المربع الذهبي تبقى البطاقة الأخيرة التي يبدو القادسية الأقرب إليها لكن الأمل مازال لدى برقان والقرين للمنافسة عليها خصوصا بعد فوز الأخير على الجهراء رغم صعوبة المهمة.

وفي المباراة الأولى أثبت كاظمة رغبته الجدية في المنافسة على لقب البطولة من خلال التفوق على القادسية الذي مازال يقدم مستويات متذبذبة. وتفوق الأصفر في الربع الأول على خصمه 20-16، لكن سرعان ما عاد البرتقالي في الربع الثاني وانهاه متقدماً 39-37. ووسع كاظمة الفارق في الربع الثالث مستفيداً من تميز لاعبه المتألق الأميركي زاك لوفتون لينهي الربع بالتقدم 66-51. وواصل البرتقالي افضليته في الربع الأخير وسط عجز القادسية في مجاراة خصمه لينهي كاظمة اللقاء بفوز مستحق 95-77.

وفي اللقاء الثاني قدم القرين واحدة من أفضل مبارياته واستطاع هزيمة الجهراء والمحافظة على آماله في المنافسة. وبدأ القرين بقوة وانهى الربع الأول 28-16، وحافظ على تقدمه في الثاني 48-37، ورغم محاولات الجهراء ظل القرين متقدما في نهاية الربع الثالث 69-60، وقدم القرين عرضاً مميزاً في الربع الأخير لينهي اللقاء لصالحه 99-71.

وفي اللقاء الأخير استمر الأبيض في تقديم عروضه القوية رغم محاولات برقان الذي قدم أداء لافت في اللقاء. وتقدم الكويت في جميع الأرباع فأنهى الأول 29-27، والثاني 54-47، والثالث 91-73، قبل أن ينهي اللقاء لصالحه 115-96.

