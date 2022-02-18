محلية

يبدأ نادي الكويت اليوم مشواره أمام الصداقة الفلسطيني ضمن منافسات المجموعة الثانية في البطولة العربية للكرة الطائرة التي تنطلق اليوم في تونس وتستمر لغاية 27 فبراير الحالي. وتضم المجموعة أيضاً أندية المكامل والوافي العماني، والريان القطري، وأهلي طرابلس الليبي. فيما سيلعب ممثل الكويت الآخر كاظمة غدا السبت أولى مبارياته في البطولة.

واستعد الكويت للبطولة باقامة معسكر تدريبي في تركيا خاض خلاله 3 مباريات ودية اسهمت في تجهيزة بالصورة المطلوبة إذ يسعى الأبيض إلى المنافسة الجدية على لقب البطولة. وضم الكويت المحترف الإيراني أمير فرهادي لتدعيم صفوف الفريق إلى جانب المحترف الآخر الكوبي رولاندو سبيدا فضلا نجوم الفريق المحليين الذين يعتمد عليهم مدرب الفريق الأرجنتيني داميان. ويطمح الأبيض إلى تحقيق بداية قوية في البطولة تمنحه دفعة لمواصلة التقدم خصوصا انه تنتظره مواجهة قوية غدا أمام الريان القطري أحد الفرق المرشحة للبطولة.

