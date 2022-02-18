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يؤدي شرب القهوة إلى خفض مستويات الكوليسترول في الجسم. توصل إلى هذا الاستنتاج علماء من جامعة «ماكماستر» في كندا.

اتضح أن الكافيين يؤثر على بروتينات خاصة من نوع «PCSK9»، والتي بفضلها يزيل الكبد الكوليسترول الضار، أو البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة من الدم.

يعتقد العلماء أنه في المستقبل، ستساعد نتائج الدراسة في إنشاء طرق جديدة للعلاج لتصحيح مستويات الكوليسترول في الدم.

تعتبر مستويات الكوليسترول التي تزيد عن 6 ملي مول/ لتر مرتفعة وتشكل خطراً على الصحة، حيث يمكن للمادة الدهنية أن تسد الأوعية الدموية وتحدث عقبات أمام تدفق الدم عبر الأوردة والشرايين، ما يؤدي إلى تصلب الشرايين.

