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أعلنت شركة «غوغل» عن إصدار جديد من نظام التشغيل Chrome OS المسمى «Chrome OS Flex»، وتم تصميم نظام التشغيل لأجهزة الكمبيوتر القديمة التي تعمل أصلاً على «Windows» أو «MacOS».

وفقًا لـ«غوغل»، يمكن أن يعمل «OS Flex» بشكل فعال على أجهزة الكمبيوتر حتى عمر 13 عامًا.

للقيام بذلك، تحتاج إلى استبدال تقنية «Windows» أو «macOS» القديمة بنظام التشغيل هذا، والذي تم تحسينه خصيصا للأجهزة الضعيفة.

يعد منشئو المحتوى بأن «OS Flex» يشبه «Chrome OS» ويستند إلى نفس الشفرة المصدرية «الكود». ومع ذلك، قد يعتمد توافر بعض الميزات على الكمبيوتر المثبت عليه نظام التشغيل.

