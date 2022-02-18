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لفت فن «القط العسيري» أنظار حضور معرض «صُنع في السعودية»، الفن الذي يعبر عن الجمال في جبال عسير وأوديته وألوانه الطبيعية على لوحات تفاعلية.

وقدمت الفنانة والمدربة في فن القط العسيري آلاء علي مغاوي، خلال وجودها بالمعرض، عدداً من أعمال هذا الفن الأصيل وتفاصيله المدهشة، حيث يرتبط بحياة المرأة بعسير ويعبر عن ذائقتها وفنها.

وأشارت إلى أن مشروعها جاء امتداداً لمشروع والديها، واهتمام والدها بالتراث وفن القط العسيري.

وتهدف الفنانة إلى نشر فنون «القط العسيري»، والتعريف بألوانه الطبيعية التي تجمعها أحضان الطبيعة من أحجار أو نبات، كاللون الأحمر الذي يأتي من حجر المشقا، والأبيض من حجر القصة، والأسود من الفحم، والأخضر من البرسيم، والأصفر قشر الرمان أو الكركم، كما تضيف الصمغ العربي لتعطي الألوان تماسكاً وثباتا.

وأبانت أن لكل لوحةٍ قصة، كالمفردات وتعد كوسيلة تعبر بها المرأة عن جوانب حياتها في عسير، والمثلث يمثل «المرأة»، فيما يعبر المربع على «الختمة» كختمة القرآن والجوانب الدينية.(واس)

