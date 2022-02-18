أول النهار

بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير نظمت جمعية الكاريكاتير الكويتية بالتعاون مع جمعية الدعية التعاونية مهرجان الأعياد الوطنية في الساعة الثالثة عصرا من يوم الاثنين القادم الموافق 21 فبراير، والذي سيقام في جمعية الدعية التعاونية، متضمناً كثيراً من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والفنية.

بدأ رئيس جمعية الدعية التعاونية حمد المناعي كلمته بمباركة الشعب الكويتي في الأعياد الوطنية أعادها الله علينا بكل خير متمنياً من المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه، وبارك المناعي لجمعية الكاريكاتير بمناسبة مقرها الجديد المقام في منطقة الدعية، مؤكدا حرص جمعية الدعية على دعم جمعية الكاريكاتير للارتقاء بالفن الكاريكاتيري ودعم الفنانين والهواة لممارسة هذا الفن الساخر الجميل، كما نوه على أهمية التعاون المشترك ما بين الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام لما فيه خدمة للجميع ودعم المجالات الإبداعية التي تهتم بفئات المجتمع العمرية لتصبح الأنشطة المقدمة من هذا التعاون عاملا مهما على سد فراغ الشباب والأطفال والاهتمام برغباتهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم وبالنهاية فكل ما نقوم به ما هو الا خدمة للوطن وتنشئة الأجيال كي تحمل أمانة الوطن على عاتقها وتنهض به.

وفي السياق نفسه أكد رئيس جمعية الكاريكاتير محمد ثلاب على استعداد الجمعية الدائم للمشاركات في الأعياد الوطنية، وهذه السنة هي الأولى التي تشارك فيها جمعية الكاريكاتير مع جمعية الدعية التعاونية، بعمل معرض فني وطني عن الكويت بوجود فناني الكاريكاتير القائمين على الأنشطة والفعاليات سيكون هنالك رسم مباشر للحضور المشارك في المهرجان ورسم للأطفال ويوجود فعاليات الاطفال، وأضاف ثلاب أن الأهداف مشتركة مابين الجمعيتين في خدمة أهالي منطقة الدعية التعاونية بإقامة هذا المهرجان والحث على التعاون مابين جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية ومن باب مسؤولية جمعية الكاريكاتير وفنانيها أن يكونوا متواجدين في هذا اليوم السعيد لمشاركة الناس أفراح الوطن متمنين لهذا البلد الازدهار والتقدم.

