أول النهار

أحيت مجموعة المرأة الدولية بالاعياد الوطنية للكويت عبر تقنية زووم وذلك يوم الاحد الماضي بعروض احتفالية مليئة بالمعلومات عن تاريخ وحضارة الكويت.

وقد رحبت كريستيانا بالدوتشي رئيسة المجموعة وحرم سفير الجمهورية الايطالية بالحضور والضيوف وقالت إن اليوم الوطني ويوم التحرير يمثلان روح الكويت وشعبها، وانها قائمة على ثلاث ركائز اساسية هي الدفاع عن الحرية، الكرم والتكاتف، والقيم الانسانية، وتمثل روح الاحتفالية الوطنية عندما قام اكثر من 4000 طالب وطالبة خلال تظاهرة احتفالية بمد اكبر علم كويتي احتفالا بالاعياد الوطنية عام 2019 حيث دخل ذلك العلم موسوعة غينيس للارقام القياسية. وقد شكرت بالدوتشي الشيخة هنوف بدر محمد الصباح الرئيسة الفخرية لمجموعة المرأة الدولية على كلمتها المصورة والتي قالت فيها: «اننا نحتفل اليوم بالذكرى 61 للاستقلال الوطني والذكرى الـ 31 لتحرير بلادنا من الاحتلال العراقي الغاشم، كما اننا نحتفل وبكل فخر بعصور من الانجازات الوطنية العظيمة للكويت والتي رفعت علم الكويت عاليا بين دول العالم، مضيفة ان المواطنين والمقيمين يحتفلون معا بالانجازات التي حققتها قيادة الكويت على المستويين الاقليمي والدولي وكذلك قيادة الكويت للعمل الانساني على مستوى العالم ودعمها للقضايا الانسانية والعادلة على مستوى العالم.

وختمت الشيخة هنوف بالدعاء ان تنتهي هذه الجائحة على العالم، كما تقدمت بالتهنئة باسمها وبالنيابة عن مجموعة المرأة الدولية بالتهاني بهذه المناسبة الكبيرة الى صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد امير البلاد والى سمو الشيخ مشعل الأحمد ولي العهد الامين والى الشعب الكويتي والمقيمين على هذا البلد الحبيب.

ثم قام كفاح المطوع باستعراض التضحيات التي قام بها ابناء الشعب الكويتي خلال الايام الظلماء التي شهدتها الكويت خلال الاحتلال العراقي الغاشم والمقاومة الباسلة التي ابداها ابناء هذا البلد وان الله استجاب لدعوات ابناء ومحبي الكويت وتم تحريرها بمساندة الحلفاء.

بعد ذلك قام الموسيقار عبد الله الملا بعزف مقطوعة وطنية كويتية على آلة العود تلاها عروض فلكلورية تراثية كويتية قدمتها عائشة جاسم الصالح.

ثم قدمت فرقة المدرسة البريطانية في الكويت BSK وصلة رقص فولكلوري كويتي ثم عزفت الفرقة النشيد الوطني الكويتي.

وفي نهاية الحفل شكرت رئيسة مجموعة المرأة الدولية الحضور على مشاركتهم هذا الحفل المهم.

