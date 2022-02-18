أول النهار

تحت رعاية وبحضور وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر ينظم معهد المرأة للتنمية والسلام مهرجان السلام الخامس تحت شعار «كــــويت الســــلام ** معــاً نحمي الكويت» نواف الأحمد... راعي الســـــلام، وذلك يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022.

وقالت رئيسة المعهد المحامية كوثر الجوعان: إذا كنا نحرص على إحياء ذكرى العيد الوطني بمهرجان شامل حافل بالمشاركات الوطنية والخليجية فإننا نؤكد أن السلام هو عنوان دولة الكويت راعية السلام والأمان والمصالحات بين الأشقاء، إذ ارتبط السلام باسم دولتنا وهذا وحده مبعث فخر وإعزاز وإشارة مهمة لملامح دولة عصرية حديثة بمؤسساتها وإنسانها وبنيتها وسيادتها، فحصدت احترام العالم، مشيرة إلى أهمية الإنسان الوطني ابن هذه الأرض وجذورها الذي يتمتع بكل حقوقه وعليه واجبات الولاء للوطن قبل كل شيء، مستدركة ولنسأل أنفسنا دائماً ماذا نعطي للكويت رداً للجميل «..» فلن نجد إلا الولاء والوفاء خاصة ونحن نشهد أهم عناصر التنمية (الإنسان) والاستثمار فيه أحد أهم أضلاع مثلث النجاح وانطلاقاً من هذه الرؤية فنحن نشحذ الأبصار للجيل والأجيال القادمة لتعرف معنى أن يكون لي وطن وأرض أفتديها بالروح.. وزادت «بعد توقف الدولة وكافة المؤسسات عن إقامة احتفالاتها بسبب جائحة «كوفيد - 19»، ورغم أننا في المعهد لم نتوقف فنظمنا مهرجان السلام الافتراضي الرابع عبر الفضاء الافتراضي.

ويأتي فبراير، وتهل علينا رياح النصر والاستقرار والكرامة .. ونحن نحمل مشعل الفرحة بالأمن والأمان وندشن « مهرجان السلام الخامس» بعد عامين اضطررنا لتأجيل إقامته على التوالي لظروف جائحة كوفيد 21 والتي نأمل على الله تعالى أن تزول . وأضافت في ختام تصريحها انه يشارك في المهرجان الذي ينطلق الأحد 20/2/2022 بالمسيرة الساعة الـ 12:30 ظهراً من ساحة مدرسة عبداللطيف العمر وصولاً إلى ساحة السلام بمشرف ( ساحة البريد سابقاً) بمشاركة هيئات حكومية واتحادات نقابات وجمعيات والكشافة الخليجية.

