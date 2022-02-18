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تعهد وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بتقديم الضمانات الحكومية اللازمة لقانون الدين العام.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المالية امس لمناقشة تعديلات مشروع قانون بشأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.

وقال رئيس اللجنة النائب احمد الحمد: إن الرشيد قدم عرضا مرئيا بشأن الأسباب الحقيقية لطلب هذا الدين وأوجه الصرف وكيفية وطريقة السداد وأهميته وأثره في تحسين وضع التصنيف الائتماني للكويت.

وقدمت الحكومة تعديلات على المشروع بناء على ما قدم من ملاحظات من بينها إلغاء سقف الدين العام «20 مليار دينار»، والاكتفاء بعقد قروض عامة بحيث لا تجاوز نسبتها 60% من الناتج المحلي، وإلغاء تخصيص أوجه الصرف المرتبطة بالمصروفات الجارية والمشاريع الإنشائية والتنموية والبنية التحتية، على ان يكون القانون صالحاً وسارياً من وقت اعتماده ومن دون تاريخ انتهاء صلاحية، حتى تدعم المدة الطويلة لصلاحية القانون ثقة المستثمر.

وقدر العجز الذي سدد من الاحتياطي العام من السنة المالية 2014/2015 حتى السنة المالية 2020/2021 بنحو 37 مليار دينار، والعجز المتوقع للسنة المالية 2021/2022 بنحو 12 مليار دينار.

وأوضح الحمد أنه كان لدى وزير المالية حلان أولهما هذا المشروع، والآخر هو السحب المنظم من احتياطي الأجيال القادمة. واكد أن اللجنة رأت عدم المساس باحتياطي الأجيال، وانها ما زالت في طور التنسيق بخصوص مشروع قانون الدين العام، من حيث الضمانات وأوجه الصرف وحتمية ذكرها في القانون، تمهيداً لرفعه إلى المجلس لاتخاذ قرار بشأنه.