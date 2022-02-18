الأولى

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن كل اجتماع ومؤتمر وتجمع عربي يركز على قيم التضامن العربي يعد خطوة مهمة، مشيرا الى ان التجمعات العربية ليست لبيع الكلام وإبداء التعاطفات الفارغة، بل هي ممارسة تنطوي على إصرار محمود في أن يجتمع العرب ويتعاطوا مع قضاياهم على أنها قضاياهم الشخصية وليست قضايا الغير والآخر.

وفي كلمة ألقاها أمام المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في القاهرة: «هناك سؤال دائما ما يشغل بالي، ويحضر بقوة، عندما أحضر وأشارك في أي تجمع عربي ويكون عنوانه متعلقا بالتضامن العربي، هل التضامن العربي حقيقة أم كذبة؟، هل هناك شيء في التاريخ اسمه التضامن العربي؟، أو بعبارة أخرى، هل العنوان الذي اختير للمؤتمر والمتعلق بربط كلمتي (التضامن والعربي ) عنوان عملي أم هو محض شعار؟».

وأكد أن «أسوأ ما قد يصيب المكلوم والمحتاج والمظلوم هو احساسه بأن لا أحد يكترث به، وإنه وحيد في المهب، وإن كل كلمة وإشارة وحركة رمزية ورسالة، تشكل فارقا مع من يحتاجها».

وأوضح «هم يعرفون أن التضامن والتعاطف العربي لن يشكل خللا وفرقا في ميزان القوة العسكرية على الأرض، هم ليسوا سذجا، لكنهم يعرفون أن التضامنات بكل أشكالها البسيطة ترهب العدو، وتقلق راحته، وتقض مضجعه، وتحرجه، وفوق كل ذلك ترفع من معنويات الصامدين».

وقال الغانم «إن هذا التفاعل الطبيعي الذي نحسه تجاه بعضنا له اسم واحد فقط لا غير هو (التضامن العربي) وهو اسم حقيقي جدا، لشيء حقيقي جدا.

