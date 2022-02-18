الأولى

أصدرت الادارة العامة للطيران المدني تعميما إلى جميع شركات الطيران العاملة في المطار الدولي يقضي بالسماح بدخول غير المطعمين من الكويتيين فقط اعتبارا من الاحد المقبل. وأشارت الى أنه يسمح لجميع الركاب بالمغادرة من دون أي اشتراطات صحية متعلقة بفيروس كورونا على أن يتم استيفاء الشروط الصحية الخاصة بدخول الدولة المغادر اليها. وبشأن القدوم الى البلاد لغير المحصنين من المواطنين فقط قالت: يجب عليهم تقديم شهادة فحص «PCR» سلبية تثبت الخلو من فيروس كورونا وصالحة قبل موعد القبول على الرحلة بـ«72» ساعة وذلك لغير المحصنين الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة لدى الكويت، وكذلك الذين من لم يكملوا تلقي الجرعات المطلوبة على ان يستثنى من ذلك الأطفال ممن هم دون سن (16) سنة.

من جانب آخر، أعلن مدير إدارة شؤون الجنائز د. فيصل العوضي، عودة العمل بفتح صالات العزاء في جميع المقابر بعد غد الأحد. وشدّد العوضي على ضرورة اتباع الاشتراطات الصحية من قبل أهالي الجنائز والمعزين.

