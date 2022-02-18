الأولى

كشف تقرير حكومي، عن توجهات حكومية لزيادة المشروعات المدرة للدخل تزامناً مع زيادة اسعار النفط والتوجيهات العليا لتنويع مصادر الدخل.

واوضح التقرير، أن التركيز سيكون على المشروعات النوعية لرفع التدفقات الاستثمارية الواردة إلى الكويت.

وأوضح، أن هناك نحو 29 مشروعا لتعزيز التوجهات الاستثمارية، منها 16 مشروعاً مستداما على المديين المتوسط والبعيد، وقد بلغت نسبة الإنجاز في تلك المشاريع 82%، و8 مشاريع بإدارة حكومية فعالة بنسبة إنجاز 98 %، و10 مشاريع ذات رأسمال بشري إبداعي تتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ونسبة إنجازها 98 %، ومشروعان للمكانة الدولية المتطورة بنسبة انجاز بلغت 98%.

وأكد التقرير، ان تعزيز الاستثمار الأجنبي في الكويت من شأنه أن يسهم بشكل كبير في التدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة بنسب تدريجية كما يسهم في تنوع مصادر الدخل للفترة المقبلة، مشددا على ان تلك التحركات تعزز من تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035)، وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.

واوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل أهمية خاصة للاقتصادات المضيفة نظرا للدور الذي تسهم به في النمو والتنمية.

وشدد التقرير على أهمية تلك المشاريع في تحقيق استثمارات طويلة الأمد، خصوصا فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيا الحديثة والتطور الرقمي الذي يعزز من القدرات الإنتاجية ويرفع معدلات النمو.