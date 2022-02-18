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عواصم- الوكالات: قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن مخاطر الغزو الروسي لأوكرانيا مرتفعة جدا، وتوقع أن يتم «الغزو المفترض» خلال الأيام القليلة المقبلة.. في حين أعرب الأمينُ العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن قلقه من أن روسيا قد تستخدم ذريعة ما لغزو أوكرانيا، كاشفا عن وجود عناصرَ من الاستخبارات الروسية تنشَط داخل الأراضي الأوكرانية.

وكان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، حذر في وقت سابق أمس، من أن روسيا قد تكون تسعى لايجاد ذريعة للقيام بغزو بعد تقارير «مقلقة» عن عمليات قصف عند الخطوط الأمامية لأوكرانيا مع الانفصاليين المدعومين من موسكو. في المقابل، نشرت وزارة الخارجية الروسية، تفاصيل رد موسكو علنا على المقترحات الأميركية بشأن أزمة أوكرانيا والأمن في أوروبا، كما وعدت في وقت سابق على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وقالت الخارجية الروسية إن خفص التصعيد يتطلب امتثال أوكرانيا لاتفاقيات مينسك، التي جرى إبرامها عام 2015 بعد حرب القرم، لكنها بقيت حبرا على ورق لكثرة انتهاكها.

وكانت تلك الاتفاقيات تسعى إلى وضع حد لنزاع في منطقة دونباس الأوكرانية، التي يسيطر علها جزء منها موالون لموسكو.

وشددت الخارجية في ردها على انسحاب جميع القوات والأسلحة الأميركية من وسط وشرق أوروبا ودول البلطيق ومقترحات ملموسة من الناتو والولايات المتحدة بشأن محتوى وأشكال الرفض القانوني لتوسع الحلف شرقا.

وبالتوازي مع التصعيد العسكري طردت موسكو نائب رئيس البعثة الأميركية إلى روسيا، بارت جورمان، الذي كان أكبر مسؤول في سفارة الولايات المتحدة في موسكو بعد السفير وعضوا رئيسا في فريق القيادة العليا بالسفارة.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية هذا الإجراء بأنه «غير مبرر ونعتبره خطوة تصعيدية».

وقال «ننظر في ردنا». وأضاف المتحدث أن نائب رئيس البعثة لم تنته جولته بعد ولديه تأشيرة صالحة وهو كان في روسيا لأقل من ثلاث سنوات.