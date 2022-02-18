مال وأعمال

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كشف تقرير حكومي، عن توجهات استراتيجية حكومية لزيادة المشروعات المدرة للدخل تزامناً مع زيادة اسعار النفط والتوجهيات العليا لتنويع مصادر الدخل، بعيدا عن النفط.

واوضح التقرير ان التركيز سيكون على المشروعات النوعية لرفع التدفقات الاستثمارية الواردة الى الكويت.

وأوضح ان هناك نحو 29 مشروعا لتعزيز التوجهات الاستثمارية، منها 16 مشروعاً متنوع الدخل ومستداماً على المديين المتوسط والبعيد، وقد بلغت نسبة الانجاز في تلك المشاريع 82%، و8 مشاريع بادارة حكومية فعالة بنسبة انجاز 98%، وعدد 10 مشاريع ذات راسمال بشري ابداعي تتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ونسبة انجازها بلغت 98%، ومشروعان للمكانة الدولية المتطورة بنسبة انجاز بلغت 98%.

وأكد التقرير ان تعزيز الاستثمار الأجنبي في الكويت من شأنه ان يسهم بشكل كبير في التدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة بنسب تدريجية والمساهمة الفعالة في تنوع مصادر الدخل للفترة المقبلة، مشدداً على ان تلك التحركات تعزز من تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035)،وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، وموضحاً ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل اهمية خاصة للاقتصادات المضيفة نظرا للدور الذي تسهم به في النمو والتنمية.

وشدد التقرير، على اهمية تلك المشاريع والاستثمارات في تحقيق استثمارات طويلة الأمد، خصوصا فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيا الحديثة والتطور الرقمي الذي يعزز من القدرات الانتاجية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل في الكويت، بالاضافة الى تنمية رأس المال البشري وتدريب للموظفين والعمال على تشغيل مشروعات الأعمال الجديدة التي تتماشي مع خطط الكويت الاستراتيجية.

وأكد التقريرعلى مكانة المناخ الاستثماري في الاقتصاد الكويتي وسعي الدولة الى استقطاب المستثمرين الأجانب بما يتوافق مع خطة التنمية الوطنية،مشيرا الى اهداف الرؤية الوطنية الجديدة تهدف الى تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام وجعل البلاد مركزا اقليميا رائدا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.

الجدير بالذكر ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي شهدت انخفاضا العام الماضي بلغت نسبتها 35% لتصل الى نحو تريليون دولار مقابل نحو 1.5 تريليون دولار في العام قبل الماضي، لا سيما مع عمليات الاغلاق في جميع انحاء العالم للتصدي لجائحة «كورونا» ادت الى ابطاء المشاريع الاستثمارية القائمة ودفعت الشركات متعددة الجنسيات الى اعادة تقييم المشاريع الجديدة.

