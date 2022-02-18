وطن النهار

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: إن كل اجتماع ومؤتمر وتجمع عربي يركز على قيم التضامن العربي يعتبر خطوة مهمة وليست تجمعات لبيع الكلام وابداء التعاطفات الفارغة، بل هي ممارسة تنطوي على اصرار محمود في أن يجتمع العرب ويتعاطون مع قضاياهم على أنها قضاياهم الشخصية وليست قضايا الغير والآخر.

وأشار الغانم الى أن التاريخ العربي مليء بالأمثلة على أن التضامن العربي أمر حدث مرارا وتكرارا، وبآلاف النماذج الفردية للعرب والمسلمين الذين لم يعترفوا بحدود وجغرافيا وهويات في اظهار تضامنهم مع اخوانهم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس الغانم أمام المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان (التضامن العربي).

سؤال دائم

وفي مستهل كلمته قال الغانم: «هناك سؤال دائما ما يشغل بالي، ويحضر بقوة، عندما أحضر وأشارك في أي تجمع عربي ويكون عنوانه متعلقا بالتضامن العربي، هل التضامن العربي حقيقة أم كذبة ؟، هل هناك شيء في التاريخ اسمه التضامن العربي؟، أو بعبارة أخرى، هل العنوان الذي اختير للمؤتمر والمتعلق بربط كلمتي (التضامن والعربي) عنوان عملي أم هو محض شعار؟».

وأضاف الغانم «الكثير من الناس ينتقون من التاريخ محطات عجز فيها العرب عن ترجمة تضامنهم الى واقع عملي، يستدعون سقوط الخلافة العباسية في بغداد وسقوط غرناطة واغتصاب فلسطين وغيرها كأمثلة عن العجز العربي والاسلامي، ويحاولون تلقيننا أول دروس النضج كما يتوهمون، فيقولون انها الجغرافيا والاستراتيجيا والمصالح القطرية وان العالم لا يدار بالتضامنات الفارغة والشعارات الفضفاضة والعناوين البراقة العريضة».

وذكر الغانم: «لكنني ولأسباب كثيرة لم أقتنع، وأزعم أن غيري من ملايين العرب والمسلمين لم يقتنعوا، ليس لتهافت المعطيات الواقعية التي ذكرتها، وليس لكوننا أسرى لحنين تاريخي مزيف، بل أعتقد جازما، أن رفضي للاستسلام لواقع أن التضامن العربي غير موجود، سببه الأول هو التاريخ ذاته الذي يعج بمئات الأمثلة على ان التضامن العربي أمر حدث مرارا وتكرارا».

واستطرد الغانم قائلا «السبب الثاني والأهم هو الايمان، الايمان الذي يتعزز عبر التاريخ، بآلاف النماذج الفردية للعرب والمسلمين الذين لم يعترفوا بحدود وجغرافيا وهويات في اظهار تضامنهم مع اخوانهم، انه شيء فوق السياسة، شرعي وثقافي ووجداني، وفي كثير من الأحيان، شيء فردي وشديد الذاتية».

مئات الأمثلة

وأضاف الغانم: «لن أستعرض هنا مئات الأمثلة لتلك التفاعلات العربية-العربية العابرة للحدود وخاصة على المستوى الشعبي والأهلي، فكريا وفنيا واعلاميا ورياضيا واغاثيا، وقبل كل شيء التفاعلات السياسية التي وان كانت في حدها الأدنى، الا انها موجودة ومحسوسة ويصعب حجبها وانكارها».

وبين الغانم «علينا أن ننظر الى التضامن العربي وان كان لا يرقى الى مفهوم النصرة العملية أو (التداعي) كما وصفه الرسول الاكرم، على أنه مهم وفارق ومؤثر».

وأكد الغانم على أن «أسوأ ما قد يصيب المكلوم والمحتاج والمظلوم هو احساسه بأن لا أحد يكترث به، وانه وحيد في المهب، وان كل كلمة واشارة وحركة رمزية ورسالة، تشكل فارقا مع من يحتاجها».

وأشار «ربما أحداث الشيخ جراح في القدس ليست ببعيدة، فكلنا سمعنا من الفلسطينيين كيف كان التضامن العربي والعالمي معهم، دافعا فوق دوافعهم الوطنية على الصمود، وأنا شخصيا وصلتني مئات الرسائل من الأراضي المحتلة، تثني على كل مواقف التضامن، سواء تلك التي خرجت من بلدي الكويت أو من كل الدول العربية الاخرى، لقد كانوا سعداء وممتنين لأنهم أحسوا بأنهم ليسوا وحدهم».

وأوضح الغانم «هم يعرفون أن التضامن والتعاطف العربي لن يشكل خللا وفرقا في ميزان القوة العسكرية على الأرض، هم ليسوا سذجا، لكنهم يعرفون أن التضامنات بكل أشكالها البسيطة ترهب العدو، وتقلق راحته، وتقض مضجعه، وتحرجه، وفوق كل ذلك ترفع من معنويات الصامدين».

وقال الغانم: «ان هذا التفاعل الطبيعي الذي نحسه تجاه بعضنا له اسم واحد فقط لا غير وهو (التضامن العربي) وهو اسم حقيقي جدا، لشيء حقيقي جدا، أقول حقيقي لأن التسمية النبوية لهذا الميل الفطري، تركزت على كل مظاهر هذا التضامن».

مظاهر التضامن

وذكر الغانم «اذا لم يكن التواد والتراحم والتعاطف، مظاهر للتضامن، فعن أي علامات للتضامن نتحدث ؟، ولأن للتواد والتراحم والتعاطف معانٍ تحتاج دائما الى ترجمة عملية، فكانت على الدوام مجسدة على الأرض بشكل واقعي، بدءا من حمل البندقية في أزمنة ما، وانتهاء بالتصدق بالمال، وكتابة رسالة، وحمل لافتة».

وبين الغانم «لقد أسماه نبينا الكريم (التداعي) بكل ما تحمله الكلمة من عملية وتعبئة وترجمة، ولأننا في زمن غير جيد على ما يبدو، فلا بأس أن نسميه (التضامن) وهو أضعف الايمان». ولفت الغانم «أردت بكلامي هذا أن أذكّر نفسي أولا، وأذكركم، بأن كل اجتماع ومؤتمر وتجمع عربي، يركز على قيم التضامن العربي، هي خطوة مهمة، وهي ليست تجمعات لبيع الكلام وابداء التعاطفات الفارغة، كما يريد لنا تجار الهزيمة واليأس أن نقتنع به، بل هي ممارسة تنطوي على اصرار محمود، لأنْ نتجمع دائما كعرب، وأن نتعاطى قضايا العرب أياً كانت على أنها قضايانا، وليست قضايا الغير والآخر». وفي ختام كلمته أعرب الغانم عن شكره الجزيل لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي صقر غباش على حسن ادارته وقيادته للاتحاد البرلماني العربي طيلة الفترة الماضية، متمنيا لرئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل كل التوفيق والنجاح في تولي رئاسة الاتحاد بالفترة القادمة.

