وطن النهار

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد بحبس 3 وافدين موظفين 10 سنوات تلاعبوا وزورا عينات دم في تحاليل لأمراض مزمنة مقابل رشوة من وافدين في معاملات الإقامة.

وكانت وزارتا الصحة والداخلية، خصوصا الإدارات المختصة بمتابعة الوافدين ومباحث شؤون الإقامة اكتشفتا بداية الواقعة فقد تلقت وزارة الصحة اتصالا من الإدارة العامة لمتابعة الوافدين في وزارة الداخلية وتمت إعادة الفحص بصفة الاستعجال لـ 4 وافدين (فحصا شاملا) فحص دم للفيروسات الكبدية ب - ج وفيروس الإيدز) وأشعة الصدر لكشف الدرن بوحدة مكافحة الدرن.

وبينت النتائج إيجابية الفحص بالنسبة للفيروسات الكبدية بمعدل (2 إيجابي لفيروس التهاب الكبد الوبائي ب) و(2 إيجابي لفيروس التهاب الكبد الوبائي ج) بينما كانت الفحوصات الصدرية للدرن سليمة بالنسبة للوافدين الـ 4.

وبعدها تم ضبط عصابة تتلاعب بنتائج الفحص الطبي عن طريق التلاعب في عينات الدم عند نقلها ما بين مكان سحب العينات والمختبر وذلك بتواطؤ من حارس الأمن وتورط مفتش صحي من وزارة الصحة وأن أصل التزوير يتم في بلد الوافدين عن طريق عصابة تقودها امرأة حيث تقوم هناك بتزوير الأختام الخاصة بنتائج الفحوصات فتقوم بوضع أختام النتائج السليمة على العينات الملوثة».

وفيما تم ضبط 3 متهمين وهروب وتواجد 5 خارج الكويت قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين جميعا 10 سنوات فيما أيدت محكمة الاستئناف حبس 3 منهم حضوريا «المتهمين الرئيسين الموظفين» 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.

