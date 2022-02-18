وطن النهار

أصدر قطاع الامن العام احصائية أمنية عن جهود القطاع خلال عام 2021، حيث تم وضع 14089 نقطة تفتيش أمنية و44185 تواجداً أمنياً وضبط 3484 مطلوباً جنائيا ومدنيا وتسجيل 3447 قضية مخدرات وخمور، فيما قامت مديريات الامن العام 20511 جنحة منها 128 «أحداث» و947 جنح خاصة و3802 جناية منها 414 (أموال)، وتضمنت إحصائية الحوادث المرورية البسيطة 42854 خلال العام 2021.

جاءت الاحصائية التي اصدرها قطاع الامن العام في اطار جهود القطاع لفرض سيطرة القانون واحكام القبضة الامنية وضبط المطلوبين والخارجين وبسط مظلة الامن والامان في ربوع البلاد أصدر القطاع احصائية أمنية عن جهوده خلال سنة 2021، كما اصدر القطاع احصائية عن جميع قضايا الجنح والجنايات التي تم تحريرها على مستوى مديريات الامن الست خلال عام 2021.

