وطن النهار

أصدرت الادارة العامة للطيران المدني تعميما إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بأنه بناء على تعليمات السلطات الصحية، واعتبارا من يوم الأحد المقبل سيتم السماح بدخول غير المطعمين من الكويتيين فقط. وأشارت في تعميمها أنه يسمح لجميع الركاب بالمغادرة من دون أي اشتراطات صحية متعلقة بفيروس كورونا على أن يتم استيفاء الشروط الصحية الخاصة بدخول الدولة المغادر اليها.

وبشأن القدوم الى البلاد لغير المحصنين من المواطنين فقط فانه يجب عليهم تقديم شهادة فحص PCR سلبية تثبت الخلو من فيروس كورونا وصالحة قبل موعد القبول على الرحلة بمدة (72) ساعة وذلك فقط لغير المحصنين الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة لدى الكويت، وكذلك الذين من لم يكملوا تلقي الجرعات المطلوبة على ان يستثنى من ذلك الأطفال ممن هم دون سن الـ (16) سنة. من جانب آخر أعلن مدير إدارة شؤون الجنائز د. فيصل العوضي، عن عودة العمل بفتح صالات العزاء في جميع المقابر بعد غد الأحد.

وشدّد العوضي على اتباع الاشتراطات الصحية من قبل أهالي الجنائز والمعزين.

