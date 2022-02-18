وطن النهار

أعلنت وزارة الأشغال العامة عن نسبة انجاز مشروع مبنى مستشفى الولادة الجديد والتي وصلت الى 65 بالمئة والذي يعتبر أحد المشاريع التنموية المهمة، و‏التي تشرف على تنفيذها فرق ‏وزارة الأشغال العامة.

ويعد المشروع من المشاريع التنموية الرائدة والمطروحة كجزء من خطة التنمية الوطنية المنبثقة لـ «رؤية الكويت 2035»، التي تطمح إلى ترقية الخدمات الصحية وتطوير صروح طبية تحتذى بأعلى المستويات والمعايير العالمية في تصاميمها المعمارية وتجهيزاتها التقنية والخدماتية .

وتقدر السعة السريرية للمستشفى الجديد بـ780 سريراً، فيما تبلغ كلفته 220 مليون دينار ويشمل كل مرافق التشخيص والعلاج المطلوبة لأمراض النساء والولادة ويقع على مساحة أرض تساوي حوالي 59781 مترا مربعا، حيث يتألف من مبنى المستشفى الرئيس، بمساحة بناء كلية تصل إلى حوالي 241.000 متر مربع، ومبنى العيادات الخارجية وقاعات محاضرات وشؤون إدارية يتكون من سردابين لمواقف السيارات ودور أرضي وخمسة طوابق، بمساحة بناء كلية تصل إلى حوالي 45.000 متر مربع، ذلك بالإضافة إلى مبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق، بسعة 1300 موقف للمركبات، وكذلك محطة الخدمات المركزية التي تتضمن كل الأقسام الميكانيكية والكهربائية بمساحة بناء اجمالية حوالى 8500 متر مربع، كما سيتم حماية سور المشروع ناحية البحر طول 320 مترا لقرب حدود القسيمة من حد المد الأعلى.

ويأتي تصميم مستشفى الولادة الجديد ليكون صديقا للبيئة، حيث تم استغلال الموقع الساحلي استغلالا جيدا، وتم التغلب على تحديات شبكة الطرق في المناطق المجاورة والحفاظ على مفهوم التصميم الوظيفي الممتاز لمثل هذه المشاريع الحيوية الكبرى، وقد صمم مبنى المستشفى الرئيس بتكوين خاص مؤلف من سرداب وأرضي وستة أدوار علوية، ارتفاع البرج الأول 11 طابقا والثاني بارتفاع 9 طوابق والثالث بارتفاع 7 طوابق تسع حوالي 780 سريراً، حيث يضم 460 سريراً للعناية بصحة الأمهات(Acute) و52 سريراً للعناية المركزة بالأمهات (ICU) و28 سريراً للرعاية المكثفة (HDU) بالإضافة إلى 240 سريراً للعناية المركزة بالأطفال الخدج وحديثي الولادة (NICU) كما يضم المبنى 27 غرفة عمليات (OT) و60 غرفة ولادة (DR) تطل على الواجهة البحرية.

كما يشتمل المستشفى الجديد على وحدات للجراحة والتشخيص الإشعاعي والرنين المغناطيسي، فضلاً عن غرف الإنعاش والعمليات والولادة، ووحدات التقييم السابق للولادة وأمراض النساء، والعناية بالأم والجنين ووحدات العيادات الخارجية وتقييم الحمل في سن مبكرة، كما يتميز المشروع بمجموعة من المرافق الجديدة وثلاث جسور مكيفة تربط بين المباني الجديدة والقائمة، والتي تقوم بنسج المباني الصحية في هذا المجمع الطبي بشكل عملي ومتناغم في الوقت نفسه، وبالمثل، سوف يتم دمج المستشفى ضمن مجمعات منطقة الصباح الطبية من حيث تنسيق البنية التحتية وتوصيل الخدمات والمرافق، كذلك الأعمال الخارجية من طرق وزراعات تجميلية.

