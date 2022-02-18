وطن النهار

قال مدير معهد دسمان للسكري د. قيس الدويري: إن المعهد أجرى حديثاً جديداً لتطبيق (فود سويتش) حتى يساعد مستخدميه في اختيار المنتجات الغذائية الصحية ذات القيمة الغذائية العالية أثناء التسوق. وأضاف الدويري في تصريح لـ (كونا) أن استخدام التطبيق يتم من خلال مسح الرمز الشريطي (البارد كود) على المنتج الغذائي عبر كاميرا الهاتف للتعرف على العناصر الغذائية في المنتج بالاضافة الى عرض بدائل أكثر صحة. وبين الدويري أن التحديث الجديد للتطبيق أضاف خاصية لمرضى السكري تمكنهم من عرض المنتجات في نظام (النجوم الصحية) الذي يوفر لهم اختيارات صحية تساعدهم على البديل الأنسب وتقديم مقترحات حول المنتجات الأكثر صحة بما يتناسب واحتياجاتهم الغذائية. وأوضح أن (فود سويتش) جاء نتيجة تعاون بين معهد دسمان للسكري التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للغذاء والتغذية ومعهد جورج للصحة العالمية وجامعة كانبيرا الأسترالية. وأشار إلى أن التطبيق أحد وسائل المعهد لتحقيق أهدافه في خدمة مرضى السكري والمحافظة على صحة الناس بشكل عام من خلال تعزيز الوعي حول المنتجات الغذائية وتقديم خيارات صحية أفضل أثناء التسوق في الجمعيات التعاونية.