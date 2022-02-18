وطن النهار

دعا المجلس البلدي لعقد 3 لجان الأسبوع المقبل، حيث خصصت اللجنة القانونية اجتماع الأحد المقبل اجتماعها لتعديل لائحة مظلات موقف السيارات. وتجتمع لجنة محافظة الأحمدي ولجنة محافظة الفروانية الثلاثاء المقبل، وستناقش لجنة الأحمدي كتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن الاقتراحين المقدمين من العضوين علي بن ساير، وحسن كمال تخصيص موقع لإنشاء حديقة عامة في منطقة العقيلة. كما ستناقش الأحمدي طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تخصيص أراضٍ لإقامة مشاريع صناعية لتدوير النفايات النفطية شمال مصفاة الزور، واقتراح العضو عبدالله الرومي بشأن استحداث لفات وجسور بطريق صباح الأحمد إلى الوفرة، فضلاً عن طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استقطاع جزء من الحيازة الزراعية رقم 64 في منطقة الوفرة الزراعية قطعة 12 لإقامة مسجد ومواقف سيارات. وتناقش لجنة الفروانية في جدول أعمالها 3 طلبات، وهي كتاب وزارة الداخلية بخصوص اجتماع لجنة محافظة الفروانية المتعلق باقتراح توسعة شارع سالم المزين في خيطان، وطلب وزارة الأواقف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مصلى ومواقف سيارات في منطقة عبدالله المبارك مقابل قطعة 9، فضلاً عن طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن إعادة تصميم مواقف السيارات الأمامية لمركز ضاحية اشبيلية قطعة 3.