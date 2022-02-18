وطن النهار

«سوق الفقع» في منطقة الري سوق موسمي مرخص يختص ببيع نبات «الفقع» وهو عبارة عن مجموعة «بسطات» يبدأ عملها خلال موسم الشتاء ويتم اعادة توزيعها في بداية كل موسم ويعتبر من اقدم اسواق الفقع في منطقة الخليج، والمواسم لا تعتبر متساوية في كل عام وتعتمد على وفرة الفقع في الخليج والمغرب العربي والذي يتأثر بالمناخ الشتوي ووفرة الامطار وفي هذا العام بدا الموسم شحيحا في «فقعه» ومرتفعا في اسعاره وينتظر الامداد من دول افريقية عربية مثل الجزائر وليبيا ومصر والمغرب.

في الكويت الكثير من المواطنين والمقيمين ايضا ينتظرون موسم الفقع بلهفة واشتياق ليزينوا سفرتهم بكمأ الصحراء ويستمتعوا بطعمه المميز، وكلما توفر المنتج وتنوعت احجامه ومسمياته كلما كانت اسعاره مناسبة وهو ما لم يحدث حتى ايامنا هذه مع اقتراب نهاية موسم الشتاء، «النهار» جالت في سوق الفقع والتقت بعض اصحاب بسطات الفقع وبعض رواد السوق الذين اكدوا على ارتفاع اسعاره بصورة مبالغ بها حتى انها تجاوزت الـ 50 ديناراً للكيلو بالنسبة للزبيدي والاحجام الكبيرة واحيانا يصل الى 100 دينار واما الانواع الصغيرة ورديئة الجودة فكانت تبدأ من 10 إلى 20 ديناراً للكيلو، واوضحوا ان اغلب المتوفر يأتي من ليبيا والجزائر ومازالوا بانتظار ورود كميات كبيرة تأتي خلال الاسابيع القادمة على امل انخفاض الاسعار وتوفر نوعيات جيدة من دول مجاورة.

ابو رضا الكعبي صاحب احدى بسطات الفقع اوضح قائلا انه في السوق منذ اكثر من عشر سنوات وان الموسم هذا العام اتى متأخرا بسبب تأخر الامطار وسوف يتكاثر الفقع في الايام القادمة مشيرا الى ان انواع الفقع المتوفرة في السوق حاليا هي الفقع الجزائري والليبي والمغربي والمصري ايضا وهي نوعيات افريقية وتعتبر جيدة.

وحول الاحجام والاسعار قال: انها متنوعة وتميل الى الصغر والكميات قليلة حاليا والاسعار مازالت غالية بانتظار توفر كميات اكبر حتى تنزل الاسعار الى الافضل موضحا ان الانتاج الخليجي من الفقع لم ينزل السوق حتى الان.

السوق الأقدم خليجياً

من جانبه قال صاحب احدى محال الفقع الحاج صالح ابو مهدي ان سوق الفقع في الكويت قديم ومشهور ونحن السباقين وعلمنا الدول المجاورة على تجارة الفقع فنحن اول من عمل بهذه التجارة وبعدها انتشرت في الخليج لافتا الى ان السوق مازال بقوته ورواجه والكل يقبل عليه خلال المواسم.

واشار الى ان الموسم تأخر هذا العام وكان الفقع يأتي الى الكويت من جميع الدول مثل ايران والجزائر والعراق والسعودية ومصر وليبيا والمغرب وفي هذا العام نحن لم نر حتى الان الا الفقع الليبي والجزائري لافتا الى ان جودة الفقع مختلفة وافضلها الفقع الزبيدي والاخلاص والاشهب.

وحول الاسعار قال انها في طور النزول فقبل ايام كان الكيلو بـ 50 و60 ديناراً والان من 20 إلى 30 ديناراً تقريبا ونتوقع في الاسابيع القادمة عندما ترتفع الحرارة يكثر الفقع وتنزل الاسعار لان الدول المصدرة مازال فيها ثلوج وعندما تزول يخرج الفقع، مشجعا محبي الفقع على القدوم على السوق في الايام القادمة وشراء الفقع.

الفقع الافريقي

بدوره، تحدث عبدالنبي ابو مشعل احد تجار الفقع قائلا ان الوضع مازال ضعيفا في سوق الفقع بسبب تأخر الموسم وحضور الناس خفيف حتى هذه الايام والفقع مازال غاليا وننتظر ان يكثر الفقع ويتوافد الناس على السوق مشيرا الى ان النصيب الاكثر من الفقع المستورد كان من نصيب ليبيا، وهناك ايضا كميات قليلة تأتي من السعودية من المحميات ولكنها غالية تصل الى 50 ديناراً واكثر للكيلو.

واوضح ان الطلب غالبا يكون على الاخلاص والزبيدي ولكن مازال السوق شحيحا بهذه الانواع حيث كان موسمنا كل عام يبدا من 20 ديسمبر الى 5 يناير ولكن هذا العام تأخر الوسم كثيرا ونسال الله ان يكثر العرض ليتناسب مع الطلب وتنزل الاسعار، واليوم نرى الفقع الجزائري « الشهب «متوافراً نوعا ما بكثرة بالسوق ويباع بحوالي 20 ديناراً للكيلو ونسأل الله ان يكثر الخير في الكويت الحبيبة وتزيد الكميات في شهر 2 ويستمتع الجميع بالفقع الجيد.

«نقصة» للأهل

وفيما يخص رأي زوار سوق الفقع التقينا بأم علي وقالت السوق جيد لكن الأسعار غالية لكن المعروف عن الكويتيين يحبون الفقع و«يتنقصون» لاهاليهم منه حتى لو كان غاليا، وقال وجدنا المتوافر في السوق في الاغلب ليبياً وجزائرياً ولم نجد سعودياً او كويتياً.

وعن جودة المعروض بالسوق قالت لم نجد الانواع التي نرغب بها وعموما ان وجد قليل منها فاسعارها ترتفع بحسب جودتها وحجمها، ونحن اخذنا نوعا سعره مرتفع لكن الغالي للغالي وحتى لو كانت كمية صغيرة، واتوقع ان تنزل الاسعار في الايام القادمة بحسب ما سمعنا من اصحاب السوق.

وقال احمد الشمري احد رواد السوق ايضا ان السوق مازال في بدايته ويحتاج الى وقت حتى يستقبل كميات اكثر وانواع متنوعة، وانا اكثر ما رأيته اليوم كان الفقع الليبي وهو اقل من جيد واسعاره مبالغ فيها، مبينا ان احجام الفقع صغيرة وجودته ليست كما تعودنا على الفقع المحلي والسعودي وان الفقع الافريقي يحتاج الى وقت في عملية الشحن والتوصيل ما يؤثر على جودته بشكل واضح وانا لا تفرق معي الاسعار ان وجدت نوعية جيدة.

وتوقع الشمري ان تحمل الايام القادمة اخبارا جيدة لمحبي الفقع ويتوافر بشكل اكبر وتنزل اسعاره لان هناك دولاً كثيرة كان موسم الامطار فيها جيدا ما يبشر بوفرة في نبات الفقع.

وبدوره، قال سعد العنزي ان السوق غالٍ حاليا والمتوفر جزائري وليبي وبحسب كلام اهل البسطات ان المنتج يأتيهم باسعار غالية ما يجعلهم يعرضونه للزبائن باسعار مرتفعة وننتظر ان تنزل كميات اكبر لتسهم بتغيير الاسعار، مشيرا الى انه لا يتوقع توافر انتاج كويتي او سعودي او عراقي بشكل كبير في هذا العام وسيكون الافريقي هم المتوافر اكثر، ولمح الى ان اغلب الناس ينتظر الاسعار المناسبة لانهم يأخذون كميات كبيرة لعوائلهم فيفرق معهم السعر كثيرا.

اغلى من الذهب

محمد الكندري قال انا متابع للسوق وكانت الاسعار اغلى الاسبوع الماضي والان بدات تتراجع قليلا واتوقع ان تنزل اكثر في الفترة القادمة فكان سابقا الليبي فقط متوافراً بالسوق والان دخل عليه الجزائري، لافتا ان مقياس الاسعار والاختيار هو جودة المعروض واحجامه خصوصا الزبيدي واصبحنا نقارن اسعار الفقع باسعار الذهب والتي تكون احيانا اقل من سعر كيلو الفقع، موضحا ان ارخص نوع في السوق لا يقل عن 10 دنانير للكيلو.

اما سعود المطيري فكانت ضالته التي لم يجدها في السوق هو الفقع السعودي وقال ان السوق غالٍ ولم نجد النوعيات التي ننتظرها كل عام والمتوافر كله افريقي والاحجام صغيرة واسعارها مبالغ بها ولا اتوقع نزولها كثيرا، وسوف نأتي للسوق في الاسبوع القادم ونرى ان توافر نوع افضل لاني غير متيقن ان النوع الموجود هو انتاج هذا العام.

